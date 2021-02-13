В окупованому Криму пересохла річка Сарису. ФОТО

В окупованому Криму пересохла річка Сарису, що протікала через місто Білогірськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Русло річки повністю висохло, в ньому не залишилося навіть залишкової води.

"Добре знаю цю річку. У 1990 році саме біля цієї річки поруч із Білогіськом кримські татари розбили свої намети і почали будувати один із найбільших масивів компактного проживання кримських татар, який і отримав назву співзвучну назві річки - Сари-Су, що перекладається, як "жовта вода". Будь-якою бачив цю річку - і повноводною, і маловодною, - але не пригадую, щоб вона висихала, як кажуть, наглухо. Це ще одне свідчення загострення проблеми дефіциту води в Криму. Сподівання на зимові опади не виправдалися", - розповів активіст громадського руху "Вільний Крим" з Білогірського району Решад Меметов.

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Протяжність річки Сарису - 28 км. Неподалік від точки гирла, поблизу села Яблучне (Білогірський район) пролягає траса "Таврида", під час будівництва якої було змінено русло цієї річки. Заради безпеки траси будівельники змінили ділянку злиття двох річок. Для річки Сарису влітку 2018 року спорудили штучний бетонний напрямок протяжністю близько кілометра.