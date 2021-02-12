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В Одесі чоловіка збила машина і переїхав автобус, - поліція. ФОТО

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Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Суворовському районі Одеси, внаслідок якої загинув чоловік.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталося 11 лютого на розі вулиць Сахарова і Заболотного, передає Цензор.НЕТ.

В Одесі чоловіка збила машина і переїхав автобус, - поліція 01

Попередньо встановлено, що 28-річний водій Opel Astra збив 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Від удару потерпілого відкинуло на перехрестя, де його переїхав автобус під керуванням 43-річного водія.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, під час слідства буде дано правову оцінку діям кожного з водіїв.

Обидва транспортні засоби доставлено на штрафмайданчик.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Привет
    Водиле автобуса под колеса прилетел труп...а его еще и виноватым делают???
  • Дорогой Я
    В Одессе мужчину сбила машина и переехал автобус, - полиция - Цензор.НЕТ 8250
  • Вася Шевченко f77d76ba
    т.е. еще могут сделать виновным водителя автобуса, под колеса которого выбросило сбитого мужчину???
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