В Одесі чоловіка збила машина і переїхав автобус, - поліція. ФОТО

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Суворовському районі Одеси, внаслідок якої загинув чоловік.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталося 11 лютого на розі вулиць Сахарова і Заболотного, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що 28-річний водій Opel Astra збив 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Від удару потерпілого відкинуло на перехрестя, де його переїхав автобус під керуванням 43-річного водія.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, під час слідства буде дано правову оцінку діям кожного з водіїв.

Обидва транспортні засоби доставлено на штрафмайданчик.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.