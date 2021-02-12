Українцю Мусієнку винесли вирок у США за відмивання мільйонів доларів. ФОТО

Уродженець Одеси проведе у в'язниці 7 років і 3 місяці. За допомогою хакерів зі Східної Європи він викрав з рахунків американських компаній понад $3 млн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.

Олександру Мусієнку 38 років. У США його засудили до 87 місяців ув'язнення і зобов'язав виплатити понад $98,7 тис. компенсації.

Мусієнко визнав свою провину в електронному шахрайстві.

З 2009 по 2012 рік українець співпрацював із комп'ютерними хакерами з країн Східної Європи для того, щоб отримати понад $3 млн з банківських рахунків американських компаній і відмити викрадені гроші за кордоном.

Зокрема, у вересні 2011 року партнери Мусієнка, яких він обманним шляхом найняв фінансовими помічниками, і які були впевнені, що працюють на законний бізнес, зламали онлайн-рахунки компанії з Північної Кароліни і переказали загалом майже $296,3 тис. на два банківські рахунки, що контролюються українцем.

Мусієнка було заарештовано у Південній Кореї в 2018 році і екстрадовано до США в 2019 році.

Навесні 2019 ФБР вивчило інформацію на ноутбуці Мусієнка. У результаті було виявлено файли, що містять близько 120 тис. номерів платіжних карт і пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію про третіх осіб.

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