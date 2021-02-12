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Українцю Мусієнку винесли вирок у США за відмивання мільйонів доларів. ФОТО

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Українцю Мусієнку винесли вирок у США за відмивання мільйонів доларів. ФОТО
Уродженець Одеси проведе у в'язниці 7 років і 3 місяці. За допомогою хакерів зі Східної Європи він викрав з рахунків американських компаній понад $3 млн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.

Олександру Мусієнку 38 років. У США його засудили до 87 місяців ув'язнення і зобов'язав виплатити понад $98,7 тис. компенсації.

Мусієнко визнав свою провину в електронному шахрайстві.

З 2009 по 2012 рік українець співпрацював із комп'ютерними хакерами з країн Східної Європи для того, щоб отримати понад $3 млн з банківських рахунків американських компаній і відмити викрадені гроші за кордоном.

Українцю Мусієнку винесли вирок у США за відмивання мільйонів доларів 01

Зокрема, у вересні 2011 року партнери Мусієнка, яких він обманним шляхом найняв фінансовими помічниками, і які були впевнені, що працюють на законний бізнес, зламали онлайн-рахунки компанії з Північної Кароліни і переказали загалом майже $296,3 тис. на два банківські рахунки, що контролюються українцем.

Мусієнка було заарештовано у Південній Кореї в 2018 році і екстрадовано до США в 2019 році.

Навесні 2019 ФБР вивчило інформацію на ноутбуці Мусієнка. У результаті було виявлено файли, що містять близько 120 тис. номерів платіжних карт і пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію про третіх осіб.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    7 лет за три миллиона $.
    А сколько будет за 5 миллиардов, а Игорь Валерич?
  • Alex Newman
    Нардеп від «Слуги народу» Максим Павлюк (він же - заступник голови правоохоронного комітету Ради) задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.
    Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
    "Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..

    Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов - Цензор.НЕТ 51
  • Olex Morokhovets
    И ЧЕ ???
    В 2018 арестовали в Корее, в 2019 эктрадировали в США а в начале 2021 ПРИГОВОРИЛИ. А наши коррупционеры годами сидят на ПОДПИСКЕ и в конце-концов дело РАЗВАЛИВАЮТ или ЗАКРЫВАЮТ по срокам давности. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА в действии. Вот тебе и * И ЧЕ ???*
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