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Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок. ФОТОрепортаж

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На полігоні "Олешківські піски" в Херсонській області триває бойове злагодження підрозділів окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, мета проведення заходів бойової підготовки полягає в удосконаленні практичних навичок командирів та підлеглих діяти в складних ситуаціях на полі бою, управлінні підпорядкованими підрозділами та вогнем, а також підвищенні професійної майстерності й боєготовності.

Під час одного із занять військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади провели навчальні бойові стрільби із зенітних установок ЗУ-23-2.

Захід відбувся під керівництвом начальника ППО бригади полковника Вадима Смородського. Піхотинці тренувалися в ураженні саме наземних цілей за допомогою цієї зброї за різних умов та відстаней. Крім того, перевіряли здатність та ефективність бойових розрахунків діяти злагоджено під час виконання вогневих вправ, водночас взаємодіючи з іншими підрозділами бригади.

Зазначається, що піхотинці на відмінно впоралися із поставленими завданнями, за що й отримали високі оцінки від керівництва бригади. Також дії українських зенітників високо оцінили канадські військовослужбовці-інструктори за програмою ЮНІФАЄР, які були присутніми на заняттях як спостерігачі.

Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 01
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 02
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 03
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 04

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Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 05
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 06
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 07
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок 08

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Топ коментарі

  • Александр Владимирович eb432179
    Как по мне это архаика! Зушки давно нужно машинозировать, поставить сервоприводы и чтоб наводчик сидел в укрытии и на экране монитора с 35-ти кратным увеличением, с тепловизором корректировал целеуказатель ! А самолеты сбивать зушкой на сегоднишний день это вообще бред!
  • Alex Newman
    Читати коменти під його дописами - це феєрія..
    Смішно, якби не було так сумно..

    Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок - Цензор.НЕТ 7213
  • Александр Владимирович eb432179
    нУ за это отдельный ресспектос Дяди Вани ! Дядя Ваня вам памятник еще поставят! Но, к огромному сожалению, это не государственная программа, не серия...Нет понимания руководства армии что на дворе 21-ый век.... Наши тупые генералы, должен признать, отстали от жизни... И даже не делают выводов(непоказушных) с Армяно-Азербайжанского конфликта... Хотя даже московские зайцы Герасима зачухали потылыцю и хотят что то менять!!! А мы теряем время.
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