Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок. ФОТОрепортаж

На полігоні "Олешківські піски" в Херсонській області триває бойове злагодження підрозділів окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, мета проведення заходів бойової підготовки полягає в удосконаленні практичних навичок командирів та підлеглих діяти в складних ситуаціях на полі бою, управлінні підпорядкованими підрозділами та вогнем, а також підвищенні професійної майстерності й боєготовності.

Під час одного із занять військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади провели навчальні бойові стрільби із зенітних установок ЗУ-23-2.

Захід відбувся під керівництвом начальника ППО бригади полковника Вадима Смородського. Піхотинці тренувалися в ураженні саме наземних цілей за допомогою цієї зброї за різних умов та відстаней. Крім того, перевіряли здатність та ефективність бойових розрахунків діяти злагоджено під час виконання вогневих вправ, водночас взаємодіючи з іншими підрозділами бригади.

Зазначається, що піхотинці на відмінно впоралися із поставленими завданнями, за що й отримали високі оцінки від керівництва бригади. Також дії українських зенітників високо оцінили канадські військовослужбовці-інструктори за програмою ЮНІФАЄР, які були присутніми на заняттях як спостерігачі.









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