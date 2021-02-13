Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на четвертому поверсі 22-поверхового житлового будинку на загальній площі 70 кв. м. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що під'їзд до будинку було заблоковано приватними автомобілями, тому через складні погодні умови рятувальникам спільно з мешканцями довелося їх відбуксирувати для подальшого проїзду пожежно-рятувальної техніки.
Крім цього, зазначається, що пожежу було локалізовано о 6:54, а о 7:08 - ліквідовано. Під час гасіння пожежі з будинку було евакуйовано 16 людей, 5 з них - діти.
Власника квартири, 1974 року народження, з опіками верхніх кінцівок госпіталізовано в Київський опіковий центр. Також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки, 2015 року народження, її оглянули на місці медики. Батьки від подальшої госпіталізації відмовилися.
"Унаслідок пожежі квартира вигоріла повністю. Кіптява вкрила стіни та стелю загального коридору. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - підсумували в ДСНС.