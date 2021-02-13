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Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС. ФОТОрепортаж
13 лютого о 5:38 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в багатоквартирному житловому будинку на вул. Академіка Вільямса, 19/14, в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на четвертому поверсі 22-поверхового житлового будинку на загальній площі 70 кв. м. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що під'їзд до будинку було заблоковано приватними автомобілями, тому через складні погодні умови рятувальникам спільно з мешканцями довелося їх відбуксирувати для подальшого проїзду пожежно-рятувальної техніки.

Крім цього, зазначається, що пожежу було локалізовано о 6:54, а о 7:08 - ліквідовано. Під час гасіння пожежі з будинку було евакуйовано 16 людей, 5 з них - діти.

Власника квартири, 1974 року народження, з опіками верхніх кінцівок госпіталізовано в Київський опіковий центр. Також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки, 2015 року народження, її оглянули на місці медики. Батьки від подальшої госпіталізації відмовилися.

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"Унаслідок пожежі квартира вигоріла повністю. Кіптява вкрила стіни та стелю загального коридору. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - підсумували в ДСНС.

Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 01
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 02
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 03
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 04
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 05
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 06
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 07
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 08
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 09
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 10
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 11
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 12
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 13
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 14
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 15
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 16
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС 17

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