Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 16 людей евакуйовано, 1 госпіталізовано в опіковий центр, - ДСНС. ФОТОрепортаж

13 лютого о 5:38 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в багатоквартирному житловому будинку на вул. Академіка Вільямса, 19/14, в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на четвертому поверсі 22-поверхового житлового будинку на загальній площі 70 кв. м. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що під'їзд до будинку було заблоковано приватними автомобілями, тому через складні погодні умови рятувальникам спільно з мешканцями довелося їх відбуксирувати для подальшого проїзду пожежно-рятувальної техніки.

Крім цього, зазначається, що пожежу було локалізовано о 6:54, а о 7:08 - ліквідовано. Під час гасіння пожежі з будинку було евакуйовано 16 людей, 5 з них - діти.

Власника квартири, 1974 року народження, з опіками верхніх кінцівок госпіталізовано в Київський опіковий центр. Також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки, 2015 року народження, її оглянули на місці медики. Батьки від подальшої госпіталізації відмовилися.

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"Унаслідок пожежі квартира вигоріла повністю. Кіптява вкрила стіни та стелю загального коридору. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - підсумували в ДСНС.

































