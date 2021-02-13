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Чоловік загинув унаслідок обвалу будівлі у Львові. ФОТО

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У Львові обвалилася одноповерхова будівля. На місці рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, інформує  Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався вранці на вулиці Садовій. У прибудові до двоповерхової новобудови обвалилася покрівля на площі 12 квадратних метрів.

Об 11:20 тіло загиблого чоловіка, який перебував під завалом покрівлі прибудови, дістали і передали працівникам Національної поліції. Імовірно, загинув охоронець.

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Чоловік загинув унаслідок обвалу будівлі у Львові 01

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Топ коментарі

  • maravillo
    Те що австрійці і поляки будували ще пару століть простоїть на відміну від украйонських новостроїв.
  • Анатолий Викторович 69e8413b
    Снеговую нагрузку при проектирование правильно рассчитывать нужно
  • Павел Добрыня
    Царство небесное, соболезнование родным и близким.
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