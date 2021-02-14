У Лукашенка є 7 резиденцій, Boeing 767 за $100 млн та елітний автопарк, - розслідування. ФОТОрепортаж

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, хоч і називає себе "соціально близьким" простому народу, проте у нього є кілька заміських палаців та елітний автопарк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Радіо Свобода".

Відомо щонайменше про сім заміських резиденцій Олександра Лукашенка.

1. "Озерний" в Острашицькому Городку під Мінськом. На території є спортивний майданчик, парк, ліс, озеро і всі споруди. Займає 88 гектарів. У 18 столітті ці землі належали графу Тишкевичу.

Сама будівля – це добудована та переобладнана колишня дача радянського маршала Тимошенка. Це триповерхова будівля, площа кожного поверху якої становить близько 500 кв. м.



Лукашенко та Путін у резиденції "Озерний".

Крім Путіна, тут Лукашенко приймав Стівена Сігала та Жерара Депардьє.

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2. Резиденція "Заславль" розташована на березі Мінського моря і займає майже 40 га. Тут розташовано кілька особняків, тенісні корти, сад і басейн. Офіційно резиденції "Озерний" та "Заславль" перебувають на балансі "Дипсервісу".

Лукашенко з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим у резиденції "Заславль". Білорусь, 31 липня 2019 року.

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3. "Олександрія-2", розташована в Могильовській області. На території резиденції є кілька одноповерхових будинків, гостьові будинки, спортивний майданчик і двоповерховий котедж. Офіційно комплекс належить "Белнафтогазу".

Резиденція "Олександрія-2"

4. Ще одна резиденція розташована на березі озера Плавна у Березинському біосферному заповіднику. Це кілька окремих ділянок загальною площею 1,4 га.

5. П'ята резиденція розташована на ділянці на Прип'яті, поблизу агромістечка Лясковичі Петриківського району. Тут розташовано кілька десятків будівель, вертолітний майданчик, спортивний комплекс і гостьові будинки. Офіційно все це називається Комплекс для обслуговування делегацій у "Прип'ятському національному парку".

6. Резиденція на Браславських озерах. Ділянка площею 14 гектарів на березі озера Волос, у заповіднику "Інтерлейк". Є гостьові будинки і вертолітний майданчик.

7. Резиденція у Віскулах. Саме тут було підписано історичну угоду про припинення існування СРСР. Територія офіційно належить Національному парку "Біловезька пуща".

Резиденція у Віскулах

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Також відомо про три резиденції Лукашенка в самому Мінську. Найчастіше він використовує резиденцію на Карла Маркса, 38. А також Палац Незалежності на проспекті Переможців. Ще є резиденція у "Дроздах". Це кілька десятків будівель, а також басейн, лазня і вертолітний майданчик.

Палац Незележності у Мінську. Білорусь

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Що ж стосується автопарку Олександра Лукашенка, то "соціально близький" народу президент не гребує розкішними машинами.

Maybach 62. На цій ексклюзивній і дуже дорогій машині концерну Daimler Лукашенка вперше помітили у 2012 році. Тоді він сказав, що машину йому "подарували". Такий автомобіль може коштувати від 367 000 євро до пів мільйона.

Mercedes Pullman W221. У цій машині Лукашенко їхав на інавгурацію у 2011 році. Це Mercedes S-класу п'ятого покоління, вартість якого становить кілька сотень тисяч євро.

Крім цього, у нього можна було побачити такі автомобілі, як Rolls-Royce Phantom Coupe (від 170 000 євро), електромобіль Tesla (100 000). Крім того, є Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III і преміум-моделі Mercedes. Їхня вартість - у межах декількох десятків тисяч євро.

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Є у Лукашенка і повітряні транспортні засоби. Ексклюзивний Boeing 767-32K (ER), який раніше належав Туркменбаші. Його було придбано для білоруського лідера і запущено у 2012 році. На пресконференції у 2013 році Лукашенко назвав його вартість - близько 100 млн доларів.

Олександр Лукашенко відвідує Киргизстан. 2016 рік

До цього він користувався Boeing 737-8EV, його вартість також становить близько 100 млн доларів. Раніше Лукашенко літав на Ту-154М, який виставили на аукціон за 2 мільйони доларів.

У 2020 році з'явилася інформація про те, що в аеропорту є діловий реактивний літак "Гольфстрім G550", пофарбований у колір державного прапора Білорусі і з бортовим номером, який вказує, що на ньому може літати Лукашенко. Коштує такий літак близько 60 млн доларів. Тоді пресслужба Лукашенка заперечувала, що літак належить президенту Білорусі.

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До дорогих аксесуарів Лукашенко також небайдужий. У вересні 2009 року журналістам вдалося сфотографувати годинник на руці Олександра Лукашенка. Це Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус годинника виконано з 18-каратного жовтого золота, а ремінець - зі шкіри алігатора. Коштує такий аксесуар близько 20 000 євро.

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