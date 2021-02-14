У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОВД-Инфо.
Так, у багатьох російських містах на вулицю вийшли жінки і організували "ланцюг солідарності" на підтримку політв'язнів. У Москві на Старому Арбаті в акції взяли участь понад 200 осіб. Подібні акції відбулися в Санкт-Петербурзі, Іжевську, Казані та інших містах РФ.
У Казані після мітингу проти репресій затримали 9 осіб. Їх погрожують помістити в камери, а також забороняють користуватися телефонами.
⚡️В Казани после согласованного митинга против репрессий задержали 9 человек. Им угрожают применением наручников, у активистов собираются отбирать телефоны.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 14, 2021
В Москве задержали активиста, который развешивал приглашения на вечернюю акцию с фонарикамиhttps://t.co/6ePCIus7O9
Участницы акции в Петербурге поют гимн России и скандируют "Свободу политзаключенным", передает наш корреспондентhttps://t.co/rSO8kImQ1B— Медиазона (@mediazzzona) February 14, 2021
Видео: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/d0rbZcmduy
Петропавловск-Камчатский присылает нам фотографии с акции. Спасибо вам ❤️ #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/lO5NaEiymm— Команда Навального (@teamnavalny) February 14, 2021
Владивосток!#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/jdrGdQKWKk— ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021
Також затримали одного активіста в Москві. Він розклеював листівки-запрошення на вечірню акцію протесту з ліхтариками "Любов сильніша за страх", організовану на підтримку опозиціонера Олексія Навального.