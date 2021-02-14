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У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Росії 14 лютого поновилися акції протесту проти політичних репресій. Силовики затримували учасників акцій в Москві і в Казані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОВД-Инфо.

Так, у багатьох російських містах на вулицю вийшли жінки і організували "ланцюг солідарності" на підтримку політв'язнів. У Москві на Старому Арбаті в акції взяли участь понад 200 осіб. Подібні акції відбулися в Санкт-Петербурзі, Іжевську, Казані та інших містах РФ.

У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 01
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 02
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 03
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 04
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 05
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 06

У Казані після мітингу проти репресій затримали 9 осіб. Їх погрожують помістити в камери, а також забороняють користуватися телефонами.

Також затримали одного активіста в Москві. Він розклеював листівки-запрошення на вечірню акцію протесту з ліхтариками "Любов сильніша за страх", організовану на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

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Топ коментарі

  • Zemer
    Сегодня победил Питер.
    Митингующие с Петербурга смогли протолкать автозак 2 км.,
    а москвичи только 1, 5 км. В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания - Цензор.НЕТ 5556
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Стали навколішки і протестують !!!)))
  • Zemer
    Если примут по 250мл. боярышника, то смогут и вгору
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