Відновлено пошуки туриста, який зник у горах на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

15 лютого о 6 ранку рятувальники відновили пошуки зниклого в районі гори Гемба на Закарпатті туриста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

Зазначається, що в пошуках задіяні 41 рятувальник та 9 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники нагадують, що вчора, 14 лютого, о 11:25 одна з груп рятувальників виявила в районі г. Магура-Жиде одного з туристів, які заблукали в районі г.Гемба. Стан його здоров'я - задовільний. Пошуки другого тривали.

"О 16:45, 14 лютого, для проведення пошуково-рятувальних робіт в Закарпатській області був задіяний вертоліт ЄС-225 "Супер пума"(55) ДСНС, який здійснив 10 обльотів в районі пошуку загубленого, проте через погіршення погодних умов (щільна хмарність, туман) вертоліт повернувся в Івано-Франківськ", - підкреслюється в повідомленні.

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"В результаті пошуку зниклого не знайдено. Пошуки тривають далі", - додали в ДСНС.



