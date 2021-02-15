Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням. ФОТО
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав литовський волонтер Йонас Оман, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На Донбасі ротація, нові частини виходять на лінію зіткнення, на фото 10-та окрема гірська бригада. Запит на один дизельний генератор, від 3 кВт год, ціна близько 500 євро. Ми погодилися допомогти", - розповів Оман і закликав усіх охочих допомогти в забезпеченні українських воїнів.
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