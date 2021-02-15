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СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями. ФОТОрепортаж

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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили координовану з РФ міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників співробітники СБУ вилучили комп’ютерне обладнання і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Двом фігурантам слідчі органів безпеки повідомили про підозри за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Так мешканця Тернопільської області викрили на агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту та порушення територіальної цілісності України. За даними слідства, зловмисник також закликав до фізичної розправи над посадовцями органів державної влади та правоохоронних структур.

СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями 01

На Сумщині кіберфахівці СБ України припинили незаконну діяльність мешканця Путивля, який поширював в Інтернет деструктивний контент щодо насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Встановлено, що матеріали для "статей" фігурант отримував через заборонені інтернет-ресурси.

Ще трьом агітаторам з Миколаєва та Волині повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями 02

За даними слідства, зловмисники на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни меж державного кордону. Також встановлено, що двоє фігурантів з Волинської області скоординовано адміністрували інтернет-спільноти та використовували їх для деструктивного інформаційно-психологічного впливу.

Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році СБУ нейтралізувала 600 кібератак і викрила 20 хакерських угруповань, розпочато 496 кримінальних проваджень

У Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили жителя Нікополя, який публічно закликав через інтернет до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави. Вирішується питання про повідомлення агітатору про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями 03
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі

  • Вла
    повірю у правоохоронців тоді, коли вони почнуть пакувати таку наволоч, як ківа, новинський, рабінович і та ін. українофобів.
    А поки що бачу правопохоронців
  • Игорь Бехтер
    Я против рахи. Но тут еще нужно смотреть,что и кто о чем говорит. И можно ли доверять вообще этим правоохранителям. Какие же он ПРАВООхранители,если медведчуки,ахметовы ,фирташи с каламойскими гадят нам на голову,а они не правоохраняют нас.Это неправильно. На таких не распространяется понятия порядочности. Все запутанно и мутно.В таких случаях Бог устраивал потоп или мор,чтобы очиститься.И если мы сами не сделаем это,то кто сделает за нас ?
  • Паравоз
    Такое ощущение, что координируемых из РФ интернет-агитаторов больше, чем больных коронавирусом. СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями - Цензор.НЕТ 5003
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