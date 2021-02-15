Поліцейська і адвокат вимагали $5 тис. за закриття кримінального провадження на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві затримали слідчого Кам'янського ОП ГУ Нацполіцїі в Дніпропетровській області та адвоката під час одержання неправомірної вигоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, розслідуючи кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди в майора поліції виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від фігуранта провадження. Для реалізації злочинної схеми поліцейська залучила знайомого адвоката. Останній уклав договір про надання правової допомоги з матір'ю підозрюваного в скоєнні ДТП і повідомив жінці, що для закриття кримінального провадження щодо її сина необхідно сплатити 5 тис. доларів США.

12 лютого 2021 під час передання неправомірної вигоди адвоката і поліцейського затримали.

У той же день затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Також читайте: СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність "силового крила" банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України. ВIДЕО







