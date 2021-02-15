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Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж
15 лютого об 11:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі кафе парку Муромець, у Деснянському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Києва.

"Після прибуття рятувальників було встановлено, що горить 1-поверхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв.м. На момент прибуття співробітників ДСНС всередині приміщення нікого не було. Пожежні відразу приступили до ліквідації загоряння", - наголошують у повідомленні.

О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 - ліквідовано. На місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Києві.

Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 01
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 02
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 03
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 04
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 05

Причина загоряння встановлюється. Жертв і постраждалих немає.

Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Ты про что?
    Илья Муромец похоронен в Киеве
    В вашем селе не знали?
  • Valery Greff
    кацапы и слово "Русь" норовят присвоить, так что - на этом основании отказаться от собственной истории?
  • Злий Грицько
    Кацап це не національність, це состояніє організма вцілому.
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