Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Києва в даний час проводять спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі учасники незаконних угод. Оперативники і бійці спецпідрозділів поліції Києва отримали інформацію про причетність групи осіб до збуту наркотичних речовин на території столиці. Зараз проводиться спеціальна поліцейська операція із затримання учасників злочинного угруповання", - наголосили в Нацполіції.

При цьому зазначили, що деталі спецоперації будуть оприлюднені пізніше.

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