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Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція. ФОТО

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Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські Києва в даний час проводять спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі учасники незаконних угод. Оперативники і бійці спецпідрозділів поліції Києва отримали інформацію про причетність групи осіб до збуту наркотичних речовин на території столиці. Зараз проводиться спеціальна поліцейська операція із затримання учасників злочинного угруповання", - наголосили в Нацполіції.

При цьому зазначили, що деталі спецоперації будуть оприлюднені пізніше.

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Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція 01
Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція 02

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Этническая группировка, спецоперация... Говорите как есть, гоняем палками цыган по вокзалу, бо оборзели и дань платить отказываются.
  • Вла
    свтнособако, марш за порєбрік!
  • Ліщук Андрій
    Ні та група сидить в ВР кабміні і керує банками.
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