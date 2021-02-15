Із загиблим на Донбасі воїном 81-ї ОАеМБр Дмитром Мироненком попрощаються 17 лютого в Харкові. ФОТО

У середу, 17 лютого, в місті Харків об 11.00 на кладовищі №18 (проспект Гагаріна, 362) на Алеї Слави відбудеться церемонія прощання з Дмитром Олеговичем Мироненком, 1994 року народження, старшим солдатом, старшим стрільцем 1-го взводу 1-ї роти 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув 14 лютого близько 10.00 у районі селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.