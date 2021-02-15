Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми. ФОТОрепортаж

Ні швидка допомога, ні пожежна машина рятувальників не змогли пробитися через замети. До пацієнтки медики добиралися пішки, а її з села везли на возі.

Про це повідомляє Житомирське обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Швидка допомога їхала на виклик до 14-річної пацієнтки в с. Зелениця. Але в районі села Хотіж Барашевської територіальної громади застрягла в кучугурах. Рятувальники вирушили туди пожежною машиною і спробували самі довезти медиків. Але вже через кілька сотень метрів стало зрозуміло, що і пожежний автомобіль не може пробратися через сніги.

"Лікар із командиром відділення (ДСНС. - Ред.) вирушили до хворої пішки. Під час огляду дівчини було вирішено про її подальшу госпіталізацію в районну лікарню. Місцеві жителі організували гужовий віз і в супроводі фахівця кіньми доставили хвору до пожежної автоцистерни", - сказано в повідомленні.

Пожежною машиною дівчину довезли до автомобіля швидкої допомоги, який рятувальники саме звільнили зі снігового замету. Медики успішно доставили її в районну лікарню, де пацієнтці надали допомогу.

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