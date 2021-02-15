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Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського. ФОТО

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Найбільший у світі хмарочос - Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї - засвітився кольорами українського прапора.

"Україна+ОАЕ = дружба", - зазначив на своїй сторінці у Фейсбук президент України Володимир Зеленський.

При цьому він оприлюднив фото, на якому зображена Вежа Халіфа, яка світиться жовто-блакитними кольорами.

Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час відїзду Зеленського 01

"Під час від'їзду президента Володимира Зеленського засвітилася Вежа Халіфа кольорами українського прапора", - зазначила прессекретар президента Юлія Мендель.

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Топ коментарі

  • Евгений 89b7971a
    Радуются, что вислюк апокалипсиса свалил.
  • Алекс Мышкевич
    зато Ленка запомнит этот валентинчик на всю жизнь !!!
  • abc123
    кино для приезжих. Интересно, во сколько это обошлось нашему бюджету?
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