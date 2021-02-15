Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського. ФОТО
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Найбільший у світі хмарочос - Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї - засвітився кольорами українського прапора.
"Україна+ОАЕ = дружба", - зазначив на своїй сторінці у Фейсбук президент України Володимир Зеленський.
При цьому він оприлюднив фото, на якому зображена Вежа Халіфа, яка світиться жовто-блакитними кольорами.
"Під час від'їзду президента Володимира Зеленського засвітилася Вежа Халіфа кольорами українського прапора", - зазначила прессекретар президента Юлія Мендель.