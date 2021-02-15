Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, "Газелі" і DAF на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Уточнюється, що 13 лютого близько 05:30 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" між селами Коробочкине та Гракове Харківської області сталася ДТП за участю вантажівки "Renault" з напівпричепом, яка рухалася з міста Ізюма у бік Чугуєва, та транспортного засобу "Газель", що їхав у зустрічному напрямку.
За попередніми даними, водій автомобіля "Газель" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого відбулося лобове зіткнення із "Renault". Одразу після цього водій "DAF", який рухався у попутному напрямку з вантажівкою "Renault", допустив наїзд на задню частину напівпричепа. Від отриманих травм водій автомобіля "Газель" 1974 року народження загинув на місці, 39-річний водій "Renault" був доставлений до Чугуївської центральної районної лікарні, де невдовзі помер. Водій транспортного засобу "DAF" не постраждав.
Слідчим Слідчого управління ГУНП в Харківській області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.