Поранений 6 лютого 25-річний військовослужбовець пішов на поправку, але все ще в реанімації, - Риженко. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Як розповів генеральний директор медичного закладу Сергій Риженко, поранений 25-річний воїн пішов на поправку.
"Він вже трохи краще бачить світло одним оком, і загрози його життю сьогодні немає, - повідомив головлікар. - Але тяжкість стану поки не дозволяє перевести Іллю з реанімації".
Потерпілого військовослужбовця з украй важкими травмами було доставлено евакуаційним транспортом у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова ввечері 6 лютого. У цей день троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висунення на позиції в районі Мар'їнки. Від поранень двоє воїнів загинули, за життя третього продовжують боротися медики.