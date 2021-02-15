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На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ. СКРІНШОТИ

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Провладні пабліки і боти розповідають про успіхи президента і його оточення, цитують висловлювання близьких до ОП політологів і нещадно громлять Порошенка, Разумкова, Богдана, Лероса, а також мера Черкас Бондаренка і режисера Сенцова.

Про це пише видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його співробітники проаналізували низку Фейсбук-сторінок політичної спрямованості. Йдеться про створені за останні 2 роки сторінки з кількістю підписників від декількох сотень до декількох тисяч.

"Усі сторінки ведуться за однаковим принципом: сторінку з певною періодичністю наповнюють контентом із різних ЗМІ, але акцентують на прославленні "успіхів" влади та боротьбі з її політичними опонентами", - пишуть "Букви".

Усього ці сторінки витратили на рекламу майже 778 тис. грн.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 01

Інформаційними приводами для публікацій часто були статті або виступи політологів Петра Олещука, Петра Охотіна, Сергія Лямцева, Володимира Фесенка та ін. Пости з посиланням на їхні думки створювалися на публічних сторінках і поширювалися за допомогою платних публікацій з позначкою "Реклама" і в сторонніх пабліках за допомогою мережі ботів.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 02На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 03

"Залежно від того, наскільки важливою є тема, пост можуть "закинути" в пул від 5 до 200 локальних груп. Це дозволяє створити ефект "органічного" поширення, матеріал за день можуть побачити кілька сотень тисяч користувачів. З переваг: люди бачать новину прямо в групі, де є тільки жителі певного міста чи ОТГ", - пише видання.

Публікації були спрямовані проти п'ятого президента Порошенка, спікера ВР Разумкова (тільки за лютий на рекламні атаки проти нього витрачено, за даними "Букв", від $1400 до $1800), ексглави ОП Богдана і нардепа СН Лероса, а також мера Черкас Бондаренка і режисера, колишнього політв'язня Сенцова. Також негативно згадували Тупицького, Кличка і Яценюка.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 04На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 05На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 06На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 07На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 08

Позитивно в публікаціях цієї мережі відгукувалися про Зеленського і главу ОП Єрмака, "слуг народу" Корнієнка, Качура і Кравчука, голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 09На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 10На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 11На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 12

При цьому у всіх сторінок - спільні боти для поширення матеріалів (журналісти нарахували 104 основні і кілька другорядних). У частини ботів адреса сторінки відрізняється від фактичного імені профілю. Очевидно, їх перейменовували, щоб обдурити алгоритми захисту соцмережі.

"Якщо переглядати активність кожного бота в окремо взятій Facebook-групі, де він (вона) працює (а таких груп на кожного бота може бути 20-30), можна побачити тенденцію того, чиї пости ця ботоферма штучно "розганяє"", - зазначає видання.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 13

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Пости на одну і ту ж тему і часто з ідентичним змістом з'являлися одночасно на декількох сторінках, а то і на всіх одночасно. Їх навіть візуально оформляли схожим чином.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 14На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 15

Всі ці дії порушують правила соціальної мережі Фейсбук і обходяться в кругленьку суму.

"Тільки на рекламу сторінки витратили майже 30 000 доларів. Додатково потрібно платити за піар-роботу на ОП з постійною критикою тих, хто впадав у немилість президента у конкретний момент, і поширення цього контенту по всьому Facebook. Такого в деклараціях чиновників Офісу президента ми не бачили", - пишуть "Букви".

Видання нагадує, що внести свою лепту в підтримку медіа-гігієни можна, поскаржившись на політичну рекламу з сумнівним змістом і джерелом фінансування, а також на підозрілі профілі, які поширюють неправдиву або провокаційну інформацію.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Реальные идиоты - это те, кто за все это платит. Бо как ни раскрашивай ишака, ахалтекинским скакуном он не станет.
  • Злой Карлик
    На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1745
  • Ned Stark
    До речі, в суботу був день презерватива і день народження КОломойського...
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