Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості. ФОТОрепортаж
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Один із бойових підрозділів Центру спецпризначення і протидії терактам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розпочало підготовку до бойового застосування в гірській місцевості.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу ВСП ЗСУ.
Навчання спецпризначенці почали з переміщення групи на засніженій місцевості та відпрацювання пошуку, при якому вдосконалювали свої навички в тактичних діях.
"Це тільки перший день підготовки. За словами командування й інструкторів, які проводять навчання, завдання підрозділу будуть щодня ускладнювати", - сказано в повідомленні.