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Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості. ФОТОрепортаж

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Один із бойових підрозділів Центру спецпризначення і протидії терактам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розпочало підготовку до бойового застосування в гірській місцевості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу ВСП ЗСУ.

Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 01
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 02

Навчання спецпризначенці почали з переміщення групи на засніженій місцевості та відпрацювання пошуку, при якому вдосконалювали свої навички в тактичних діях.

Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 03

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Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 04

"Це тільки перший день підготовки. За словами командування й інструкторів, які проводять навчання, завдання підрозділу будуть щодня ускладнювати", - сказано в повідомленні.

Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 05
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 06

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Ну наконец то. В Гималаях воевать будем. Ато все миллиарды во флот вкладывали для войны в Тихом океане
  • Jimmy Hill
    Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9351
  • Senator S 01a656ec
    Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 8181 Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9853 Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9853
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