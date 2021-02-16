Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens. ІНФОГРАФІКА

Прохідний бар'єр до Верховної Ради долають чотири партії - "Європейська Солідарність", "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина".

Про це свідчать дані всеукраїнського національно репрезентативного опитування, проведеного Info Sapiens 21 січня - 5 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби президентські вибори відбулися наступної неділі, відносна більшість українців проголосували б за Володимира Зеленського (17,1%), на другому місці з мінімальним розривом Петро Порошенко (12,2%) та Юрій Бойко (10,8%)", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, лідируючі позиції з мінімальним розривом зайняли б одразу три партії: "Європейська Солідарність" та "Слуга народу" з однаковими показниками (за них би проголосували 13,1% серед усього населення та 23% від тих, хто визначився з партією), а також ОПЗЖ (12,4% та 21,8%, відповідно). На другому місці "Батьківщина" (7,7% та 13,7%), також високі шанси подолати прохідний бар’єр мають Радикальна партія Олега Ляшка (2,7% та 4,7%) та "Сила і честь" (2,6% та 4,6%)", - додали автори дослідження.





Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Вибірка репрезентативна дорослому населенню України за областю, розміром населеного пункту, статтю та віком. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.