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Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози. ФОТОрепортаж

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Через пандемію карнавал у Німеччині цього року скасовано, але Дюссельдорфом провезли сатиричні вози, а в Кельні влаштували лялькову ходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Якби не пандемія, то цього понеділка, 15 лютого, в Кельні, Дюссельдорфі, Майнці та багатьох інших німецьких містах відбулися б головні ходи карнавального сезону, але весь сезон ще раніше скасували через коронавірусну пандемію. Однак в Дюссельдорфі вирішили не відмовлятися від важливої ​​традиційної складової міської карнавальної ходи в так званий "скажений понеділок" - знаменитих сатиричних возів на різні німецькі та світові політичні й суспільні теми.

Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 01
"Володимир Путін" і "Олексій Навальний" у Дюссельдорфі

Зокрема, один з таких возів був присвячений Олексію Навальному і Володимиру Путіну. При цьому опозиційний російський політик (він же - берлінський пацієнт, пасажир, фігурант тощо) на німецькому карнавалі, так би мовити, був помічений уперше. Путін же не раз бував його "героєм".

Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 02
"На рожні". Дональд Трамп над багаттям "Повернімо Америці колишню велич"

Вози в Дюссельдорфі виготовили і провезли містом, у якому замість бурхливого народного свята був цього разу звичайний робочий день - наскільки звичайним він може бути під час локдауну.

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Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 03
Карнавальний вірус і коронавірус

Зазначимо, що президенти, канцлери і прем'єр-міністри - традиційні персонажі рейнського карнавалу. Наші фотогалереї попередніх років можна подивитися за посиланнями у кінці сторінки, але спочатку - ще кілька актуальних знімків. Дональд Трамп, який програв вибори у США цього року, ймовірно, потрапив до поля зору карнавальної сатири в Німеччині востаннє, як і Ангела Меркель, яка після майбутніх осінніх виборів до бундестагу має намір залишити свій пост глави німецького уряду.

Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 04
"Без мізків". "Поперечний пам'ятник" руху Querdenker, учасники якого виступають у Німеччині, зокрема, проти заходів уряду щодо боротьби з коронавірусною інфекцією

У Кельні провели лялькову ходу - теж із сатиричними мінівозами. У телевізійній трансляції було задіяно майже 180 ляльок, що зображали учасників процесії з головних карнавальних гвардій і товариств, глядачів, коментаторів, коней і навіть козла - талісмана футбольного клубу бундесліги "Кельн".

Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 05

Ангела Меркель (Аngela Merkel) постала на карнавалі в образі нового голови партії ХДС і одного з імовірних кандидатів у канцлери - Арміна Лашета (Armin Laschet). Або навпаки. Лашет в образі Меркель. На передньому плані - легендарний автор сатиричних возів у Дюссельдорфі Жак Тіллі (Jacques Tilly)

Зазвичай справжня святкова процесія в Кельні - найбільша в Німеччині. Вона розтягується на сім кілометрів, але зараз виявилося досить 32-х ... просто метрів. Наступного року всі сподіваються повернутися в нормальний формат.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Не задавал себе вопрос, - "почему люмпены строем ходят, а свободные люди устраивают карнавалы?" Способен причинно-следственные связи провести?!
  • Randall Flag da70119e
    Никогда этих шествий и карнавалов не понимал. Развлечения на уровне люмен-пролетариата...
  • Виктор Вит 0eb5c79b
    Больше всего понравился Трамп. Если бы в жизни этому дураку так засадили!
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