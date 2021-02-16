Співробітникам ДСНС на Луганщині повідомлено підозру у масовій фальсифікації актів про пожежі, - ОГП. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За даними слідства, інспектори за вказівкою керівника структурного підрозділу ГУ ДСНС підробляли акти про пожежі з метою створення видимості про ефективну ліквідацію пожеж на Луганщині для правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, громадян та суспільства в цілому.
До офіційної документації підозрювані вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію садівничого товариства "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів. Cлідством встановлено, що такі заходи не здійснювались, а підозрювані умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.
Нагадаємо, на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" виникли масштабні пожежі, які призвели до загибелі трьох осіб, знищення житлових будинків, господарських споруд та іншого майна.