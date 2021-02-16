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Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 16 лютого 2021 року на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прибули учасники сезонної експедиції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 01

У складі експедиції 18 учасників - вчені, які будуть проводити дослідження і відбір зразків, і технічні фахівці, які здійснюватимуть модернізацією станції.

Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 02

Команда вирушила з Києва 20 січня цього року, через Туреччину і Бразилію прилетіла в Чилі, де провела понад два тижні карантину в портовому містечку Пунта-Аренас. 9 лютого експедиція розпочала шлях до Антарктиди морем на кораблі "Betanzos". І ось, подолавши протоку Дрейка, дісталася до станції.

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Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 03

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Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 04

Найбільший обсяг робіт цього разу у технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. Оскільки вперше проводиться масштабна модернізація станції за весь той час, що вона належить Україні. Роботи почалися в 2019, але через торішні коронавірусні обмеження триватимуть трохи довше, ніж планувалося.

Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 05
Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 06

Також вчені на станції отримають нові можливості для дослідження озонової діри. Буде встановлено програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних з концентрації озону безпосередньо на "Вернадському", що істотно прискорить отримання кінцевих результатів досліджень.

Топ коментарі

  • Николай Влад
    Великобританія, згідно жесту доброї волі, передала свою антарктичну станцію "Faraday" Україні.
    6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор і вперше піднято Державний прапор України, що символізувало заключний етап передачі станції та перейменування її на Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"

    Украинские полярники прибыли на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде - Цензор.НЕТ 47
  • Донетчанин Донцов
    "Молоть" чепуху ваш удел!
  • Влад Запорожець
    Дорогие и совершенно не нужные понты! Только ледники засирают!
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