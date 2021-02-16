Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.
У складі експедиції 18 учасників - вчені, які будуть проводити дослідження і відбір зразків, і технічні фахівці, які здійснюватимуть модернізацією станції.
Команда вирушила з Києва 20 січня цього року, через Туреччину і Бразилію прилетіла в Чилі, де провела понад два тижні карантину в портовому містечку Пунта-Аренас. 9 лютого експедиція розпочала шлях до Антарктиди морем на кораблі "Betanzos". І ось, подолавши протоку Дрейка, дісталася до станції.
Найбільший обсяг робіт цього разу у технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. Оскільки вперше проводиться масштабна модернізація станції за весь той час, що вона належить Україні. Роботи почалися в 2019, але через торішні коронавірусні обмеження триватимуть трохи довше, ніж планувалося.