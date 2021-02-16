Чиновник міськради Ірпеня впіймався на хабарі 28 тис. грн за дозвіл на розміщення реклами, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала під час одержання хабаря заступника начальника відділу містобудування та архітектури однієї з міськрад Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Під час досудового слідства було встановлено, що чиновник вимагав гроші від представника комерційної фірми за підготовку, підписання та видачу 14 дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Затримали зловмисника у службовому кабінеті під час одержання другої частини "винагороди". Раніше правоохоронці задокументували отримання ним першого траншу.





Розслідування розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

Як повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, на хабарі затримано чиновника Ірпінської міськради, який вимагав 28 тис. грн за вирішення питання про підготовку та видачу виконкомом Ірпінської міської ради дозволів на право розміщення 14 рекламних вивісок на території м. Ірпінь. Після отримання частини хабаря - 14 тис. грн, його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте також: Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна