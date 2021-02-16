Чиновник Кіровоградської ОДА організував схему отримання хабарів за працевлаштування в медустанови, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці виявили корупційну "схему" працевлаштування в медичні установи, яку організував заступник начальника управління - начальник відділу Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник за винагороду "допомагав" випускникам і громадянам працевлаштуватися в медичні установи.

16 лютого поліцейські затримали чиновника ОДА в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України після одержання ним 500 доларів хабаря. Всього задокументовано понад 10 фактів отримання коштів як від випускників, так і від медпрацівників.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування встановлюватимуться особи, які можуть бути причетні до цієї корупційної "схеми".

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