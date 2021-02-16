Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу. ФОТОрепортаж

На Закарпатті триває Перший міжнародний Союзницький зимовий похід в гори "Загартовані війною". У рамках цього заходу військовослужбовці Збройних Сил України та колеги з НАТО здійснили експедиційне сходження на найвищу точку України – гору Говерла. Також на гору підіймались ветерани АТО/ООС, військовий капелан і представники громадських організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Сходження на Говерлу було досить складним та екстремальним, а для декого, я б сказав, воно стало справжнім випробовуванням, − повідомив керівник експедиційної групи полковник Микола Журавльов. – Проте ми досягли своєї мети і разом з іноземними колегами підкорили вершину. Вже на Говерлі ми підняли штандарти оперативних командувань ЗСУ та прапори країн-учасниць експедиційного походу, а також провели молебень за загиблими українськими воїнами в російсько-українській війні".





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Експедиція відбувалася під контролем працівників ДСНС та рятувально-пошукової групи й тривала майже десять годин: 8 годин екстремального підйому та 2 години в зворотному напрямку.

Під час сходження на Говерлу офіцер оперативного командування "Північ" і представник Сил спеціальних операцій випробували на собі новий зразок зимового взуття.

Як розповів офіцер оперативного командування "Північ" Володимир Василенко, на перших етапах підйому на вершину берці досить добре себе зарекомендували: "Їх досить зручно одягати, вони теплі і мають деякі позитивні зміни в зовнішньому вигляді. З переваг варто відзначити осучаснений дизайн, є хороша теплоізоляція, дещо нова форма взуттєвої колодки і клапана. Водночас є деякі зауваження до виробу і сподіваюся, що їх відразу опрацює компанія-виробник".

Зі свого боку офіцер ССО Ігор додав, що для звичайної зимової пори вони добре підходять, однак для надскладних зимових кліматичних умов і гірської місцевості потрібні доопрацювання. "Можливо, не зайвим буде вказати розробникам, щоб вони продовжували проєктувати черевики саме для підрозділів гірничо-штурмових військ. Адже ці черевики, що ми випробовували, не призначені для подолання гір, - сказав офіцер Сил спецоперацій. - Однак, на мою думку, в основному, нові черевики зарекомендували себе позитивно".

Уже після завершення зимового походу військові передадуть свої зауваження і пропозиції безпосередньо в Центральне управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ.