"Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ. ФОТО
Про це повідомляє видання "Букви", в об'єктив фотокореспондента якого потрапила відповідна переписка в чаті фракції "слуг", інформує Цензор.НЕТ.
Так, один із нардепів анонсував створення такого об'єднання і запропонував колегам взяти участь у ньому.
"Колеги, створюємо МФО на підтримку ухвалення закону про обіг зброї з ідеологією на легалізацію зброї для самозахисту. Плануємо не лише відстоювання питання і дискусії, а й практичні заняття). Кому цікаво приєднатися до МФО, пишіть, будь ласка, в особисті", - написав нардеп.
Що саме мається на увазі під "практичними заняттями", він не уточнив.
Деякі інші нардепи від "Слуги народу" висловили зацікавленість у цій пропозиції (зокрема Богдан Яременко та Іван Юнаков).
Йдеться про законопроєкт № 4335 "Про обіг громадянської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї". Законопроєкт має замінити наказ МВС від 1998 року, який зараз регулює обіг зброї в країні.