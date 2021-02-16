"Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ. ФОТО

Нардепи "СН" ініціювали створення у Верховній Раді міжфракційного об'єднання (МФО) на підтримку законопроєкту про обіг зброї.

Про це повідомляє видання "Букви", в об'єктив фотокореспондента якого потрапила відповідна переписка в чаті фракції "слуг", інформує Цензор.НЕТ.

Так, один із нардепів анонсував створення такого об'єднання і запропонував колегам взяти участь у ньому.

"Колеги, створюємо МФО на підтримку ухвалення закону про обіг зброї з ідеологією на легалізацію зброї для самозахисту. Плануємо не лише відстоювання питання і дискусії, а й практичні заняття). Кому цікаво приєднатися до МФО, пишіть, будь ласка, в особисті", - написав нардеп.

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Що саме мається на увазі під "практичними заняттями", він не уточнив.

Деякі інші нардепи від "Слуги народу" висловили зацікавленість у цій пропозиції (зокрема Богдан Яременко та Іван Юнаков).

Йдеться про законопроєкт № 4335 "Про обіг громадянської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї". Законопроєкт має замінити наказ МВС від 1998 року, який зараз регулює обіг зброї в країні.