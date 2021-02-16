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"Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ. ФОТО

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Нардепи "СН" ініціювали створення у Верховній Раді міжфракційного об'єднання (МФО) на підтримку законопроєкту про обіг зброї.

Про це повідомляє видання "Букви", в об'єктив фотокореспондента якого потрапила відповідна переписка в чаті фракції "слуг", інформує Цензор.НЕТ.

Так, один із нардепів анонсував створення такого об'єднання і запропонував колегам взяти участь у ньому.

"Колеги, створюємо МФО на підтримку ухвалення закону про обіг зброї з ідеологією на легалізацію зброї для самозахисту. Плануємо не лише відстоювання питання і дискусії, а й практичні заняття). Кому цікаво приєднатися до МФО, пишіть, будь ласка, в особисті", - написав нардеп.

Слуги народу хочуть створити в Раді обєднання на підтримку закону про зброю з практичними заняттями, - ЗМІ 01

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Що саме мається на увазі під "практичними заняттями", він не уточнив.

Деякі інші нардепи від "Слуги народу" висловили зацікавленість у цій пропозиції (зокрема Богдан Яременко та Іван Юнаков).

Йдеться про законопроєкт № 4335 "Про обіг громадянської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї". Законопроєкт має замінити наказ МВС від 1998 року, який зараз регулює обіг зброї в країні.

Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Очень интересно будет посмотреть кто против оружия украинцам. Громче всех против оружия украинцам кричат Путин, жопоблок и порохоботы.
  • ALEX SUROVV
    Когда к тебе в дом влезут человек пять мужиков со наганами и ножами я посмотрю на тебя с твоим раскладным ножом и газовым балончиком. У нас на улице уже был один такой, который не вовремя домой вернулся а в его доме грабители вынесли окно и вынесли все что выносится. А хозяин сидел в кустах и наблюдал дожидаясь пока полицаи соизволят приехать. разумеется никого так и не поймали. С другой стороны улицы живет извесный бизнесмен к которому тоже залезли грабители. Обоих из пистолета застрелил как собак и потом вызвал труповозку и полицаев чтобы убрали мусор. Даже в новостях не показали. Видимо чтобы народ не брал пример и тоже не начал сам обороняться. Есть куча знакомых которых обчистили даже во время их нахождении дома. Ты лично за какой вариант? Сидеть в шкафу и писять под себя, пока тебя грабят а потом жена твои трусы постирает и скажет какой ты молодец что вызвал палицию и показал лужу под собой?
  • ALEX SUROVV
    По твоему нужно и автомобили запретить, Ато возьмут подростки папин автомобиль и ну давай из развлекухи давить прохожих. Весело будет, правду как в GTA? Или кухонным ножом нельзя пойти вечером и пырнуть пару-тройку возвращающихся с работы очкариков или парней провожающих девушек? Ты факты можешь привести нормальные а не свои страшные сновидения от которых у тебя энурез по ночам? Ты думаешь после разрешения на оружие сразу все побегут вооружаться? Скорее наоборот, общество протрезвеет, перестанет быть быдлом, станет дисциплинированным а не совкодрочером синюшным, которое только понимает сапог беркута-омоновца под ребра. Скорее всего под закон о оружии будет принят закон о самообороне. И разное гоп-быдло три раза подумает делать гоп-стоп на мужика в темном подьезде от которого можно получить пулю в живот а ему еще и премию дадут. Или подумают сто раз залезать ли в чужой дом где возможно сидит хозяин с оружием и всеми правами его применить на защиту частной собственности. И да, самое главное даже не разрешение на оружие, а разрешение на его приминение. Если что нападающего можно и топором зарубить, главное чтобы потом не приехали полицаи и не повязали самого хозяина, мол к вам зашел в гости незнакомый мужчина воды попить в два часа ночи а вы его убили такой вы негостипреимный.
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