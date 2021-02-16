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З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

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На КПВВ "Станиця Луганська" чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб ввезти з окупованої території партію клинків для рапір.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

40-річний громадянин України намагався перемістити з тимчасово окупованої частини Луганщини понад 800 клинків для фехтувальних рапір. За сприяння в переміщенні чоловік запропонував прикордоннику 10 тис. грн хабаря, оскільки такий спортивний товар заборонено до переміщення через лінію розмежування. Але угода не відбулася.

З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба 01

З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба 02

Як сказано в повідомленні Луганської обласної прокуратури, вилучено 820 клинків фехтувальних рапір вагою понад 130 кг. Згідно з цінами в інтернет-магазинах вартість вилученого становить близько 300 тис. грн.

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З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба 03
З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба 04

Топ коментарі

  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2068
  • 133133
    В Луганске завод Динамо ещё с совка специализировался на шпагах, рапирах, грифах для штанг и перекладинах для турников
  • Шрек Баблокат
    отряд Дартаньянов планировал напасть на Банковую и сделать и Зеленского шашалык?!..
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