Вулкан Етна вивергається на Сицилії. ФОТОрепортаж

Через виверження вулкана призупинив роботу аеропорт Катанії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжується викидом вулканічного попелу та потоком лави.

Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 - 3000 метрів.

Через погіршення видимості роботу призупинив аеропорт Катанії.

Дивіться також: Вулкан Етна прокинувся на Сицилії. ВIДЕО

Етна — активний вулкан, що розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд з містами Мессіна та Катанія. Це найвищий наразі активний вулкан у Європі - його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Площа підошви вулканічної споруди становить близько 1250 км².

За різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне із селищ, розташованих поруч з вулканом.





















