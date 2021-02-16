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Вулкан Етна вивергається на Сицилії. ФОТОрепортаж

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Через виверження вулкана призупинив роботу аеропорт Катанії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжується викидом вулканічного попелу та потоком лави.

Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 - 3000 метрів.

Через погіршення видимості роботу призупинив аеропорт Катанії.

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Етна — активний вулкан, що розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд з містами Мессіна та Катанія. Це найвищий наразі активний вулкан у Європі - його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Площа підошви вулканічної споруди становить близько 1250 км².

За різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне із селищ, розташованих поруч з вулканом.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    "нужно срочно продать в Италию маски и респиратор из госрезерва через фирму прокладку", подумал Степанов..
  • jura bucaphalus
    Яка первинна краса
  • mrSmith
    И министерство вулканологии создать в Украине, выделив 1 000 000 грн. из covid-фонда!
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