Першу в'язницю виставили на продаж. ФОТО

Ціна на Ірпінський виправний центр стартує із 220 млн грн.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо хто має зайвих 220 млн та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав він.

Малюська нагадав, що 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури. Ще 30% поповнять державний бюджет.

На сайті ФДМ зазначається, що стартова ціна в'язниці становить 220 211 588 грн. Подати заявки на її придбання можна ще протягом 28 днів.

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