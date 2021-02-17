Новини Фото

Першу в'язницю виставили на продаж. ФОТО

16 44561
Ціна на Ірпінський виправний центр стартує із 220 млн грн.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо хто має зайвих 220 млн та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав він.

Малюська нагадав, що 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури. Ще 30% поповнять державний бюджет.

На сайті ФДМ зазначається, що стартова ціна в'язниці становить 220 211 588 грн. Подати заявки на її придбання можна ще протягом 28 днів.

Також читайте: Мін'юст анонсував приватизацію першої виправної установи

Першу вязницю виставили на продаж 01
Першу вязницю виставили на продаж 02
Першу вязницю виставили на продаж 03
Першу вязницю виставили на продаж 04
Першу вязницю виставили на продаж 05
Першу вязницю виставили на продаж 06Першу вязницю виставили на продаж 07
Першу вязницю виставили на продаж 08
Першу вязницю виставили на продаж 09
Першу вязницю виставили на продаж 10
Першу вязницю виставили на продаж 11

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    - Сема, Вы помните Рабиновича, который жил напротив тюрьмы?
    - Да.
    - Так он теперь живет напротив своего дома...
  • Slava Chyrva
    А что если выкупить эту зону и поселить туда Ермака, ЗЕбила, Подоляка и Люсю АРестович?! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 3898
  • Alisa Korovieva
    вся преступность переведена в госучреждения, тюрьмы можно продавать! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 5963 Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 8889
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини