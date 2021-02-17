На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг. ФОТО
Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськадміністрації.
Це - перший поїзд, модернізований силами самого "Київського метрополітену". 5 вагонів 1981-1984 рр. випуску тепер мають вигляд новеньких. Їх можна безпечно експлуатувати ще 22 роки.
"У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом", - розповів Густєлєв.
Також уперше в столичному метро на схемах всередині вагонів буде візуально відображатися, які станції поїзд вже проїхав і де перебуває зараз.
Усі матеріали й устаткування для капітального ремонту були закуплені у вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Вартість модернізованого поїзда з 5-ти вагонів становить 35 млн грн.