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На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг. ФОТО

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На схемах метро всередині вагонів поїзда буде показано, які станції він вже проїхав.

Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськадміністрації.

Це - перший поїзд, модернізований силами самого "Київського метрополітену". 5 вагонів 1981-1984 рр. випуску тепер мають вигляд новеньких. Їх можна безпечно експлуатувати ще 22 роки.

"У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом", - розповів Густєлєв.

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Також уперше в столичному метро на схемах всередині вагонів буде візуально відображатися, які станції поїзд вже проїхав і де перебуває зараз.

На синій гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг 01

Усі матеріали й устаткування для капітального ремонту були закуплені у вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Вартість модернізованого поїзда з 5-ти вагонів становить 35 млн грн.

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На синій гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг 02
На синій гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг 03
На синій гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг 04

Топ коментарі

  • Cat Lark
    Когда на станциях появятся туалеты для пассажиров, которые платят за этот праздник?
    Для персонала и полиции туалеты имеются, а для тех. кто платит за проезд - нет.
  • ALEX SUROVV
    5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года. И вы еще будете нам называть 5-10ти летние автомобили *евробляхами*? На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 5595
  • Михаил Дужик
    Только не говорите что между вагонами исчезнут двери и в переднее стекло будет виден путь. А машинист останется дома. Как у недоразвитых арабов.
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