У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі м.Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Владиславу Антонову спалили автомобіль Volkswagen Touareg.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пабліку dtp.kiev.ua у Facebook.

"Відомо що зловмисників було двоє, один з них нині у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС, я щиро сподіваюся, вони знайдуть його раніше, ніж наш загін благих трендів", - йдеться в повідомленні пабліку.

Водночас, згідно з даними ДСНС, подія сталася 17 лютого на вул. Гоголівська, 32-Б, у Шевченківському районі столиці о 2:49.

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Рятувальники встановили, що у дворі 4-поверхового житлового будинку сталося займання припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg.

Пожежу було локалізовано о 3:07 і ліквідовано о 3:16.

Унаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля і салон. Причина займання встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.





Фото: dtp.kiev.ua/Facebook











Фото: ДСНС/Facebook



