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У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

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У Шевченківському районі м.Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Владиславу Антонову спалили автомобіль Volkswagen Touareg.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пабліку dtp.kiev.ua у Facebook.

"Відомо що зловмисників було двоє, один з них нині у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС, я щиро сподіваюся, вони знайдуть його раніше, ніж наш загін благих трендів", - йдеться в повідомленні пабліку.

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Водночас, згідно з даними ДСНС, подія сталася 17 лютого на вул. Гоголівська, 32-Б, у Шевченківському районі столиці о 2:49.

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Рятувальники встановили, що у дворі 4-поверхового житлового будинку сталося займання припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg.

Пожежу було локалізовано о 3:07 і ліквідовано о 3:16.

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Унаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля і салон. Причина займання встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

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У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 04
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

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У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 09
Фото: ДСНС/Facebook

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 10
У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 11

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Устигли піймать і, до прибуття поліцаїв, провести сеанс виховної роботи...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    один из поджигателей в тяжелом состоянии...
    карма?
  • ALEX SUROVV
    злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии... Жертв и пострадавших нет. В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова - Цензор.НЕТ 9513
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