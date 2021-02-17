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Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду. ФОТОрепортаж

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Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організатора та 6 учасників злочинної організації, які протягом 2016-2019 років скоювали замовні вбивства.

Про це повідомляє пресслужба генерального прокурора в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка", - йдеться в повідомленні.

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"Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ "Капарол", директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців", - додають у прокуратурі.

Повідомляється, що обвинуваченим інкримінується створення та участь у злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує довічне ув'язнення.

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Крім того, правоохоронці наголошують, що замовники згаданих вбивств і замахів нині перебувають у розшуку.

Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 01
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 02
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 03
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 04
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 05
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 06
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 07

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    им грозит пожизненное заключение.
    именно поєтому "суд" отпустил их под домашний арест?
  • ALEX SUROVV
    И кого вы обвинять будете если преступников уже выпустили на свободу и дали им скрыться? Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 424
  • Владимир c2a8b9e2
    А буквально на днях СУД выпустил обвиняемых под домашний арест. Наверняка не к кому будет предъявлять обвинения и опять закопают дело по расследованию убийства патриотов Украины, добровольцев - защищавших и защищающих Украину. Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153
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