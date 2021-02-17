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На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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На залізничному переїзді в Києві поїзд врізався в автомобіль, пасажир загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Приблизно о 4:35 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" на вулиці Бориспільській. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції столичного главку, лікарі та наряди патрульних поліцейських.

Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ-2101", під керуванням 32-річного водія, рухаючись проїжджою частиною, почав рух через залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та увімкнену звукову сирену, де відбулося зіткнення з товарним потягом. Унаслідок ДТП 25-річний пасажир автомобіля від тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водія легковика затримано.

Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин зіткнення транспортних засобів.

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На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція 01
На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція 02
На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція 03

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Ездить на жигулях - это уже отсутствие инстинкта самосохранения, ну и проявление упоротости/д@лб@#бизма, конечно.
  • Sergienkod
    Что тут сказать? У этих ********* отсутствует чувство самосохранения?
  • Борменталь Незабаром
    ірпінський переїзд - постійно проскакують коли вже увімкнені червоні ліхтарі, але ще не встигли опуститись шлагбауми, ще й в спину сигналять! багато в країні невиліковних дебілів
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