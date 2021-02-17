Із загиблим на Донбасі воїном 81-ї ОАеМБр Дмитром Мироненком попрощалися в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це йдеться на офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Церемонія прощання з харків’янином, який загинув у зоні ООС, пройшла 17 лютого на Алеї Слави на 18-му кладовищі в Харкові. Разом з рідними, бойовими побратимами, ветеранами АТО/ООС участь у церемонії прощання з Дмитром Мироненком за дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук взяв директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Олексій Максимов.
"Це велика втрата для родини та всієї Слобожанщини. Вічна пам'ять герою!", - сказав Олексій Максимов.
Військовослужбовець загинув 14 лютого у районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області, виконуючи бойове завдання.
Дмитро Мироненко, старший стрілець 1-го аеромобільно-десантного взводу 1-ї аеромобільно-десантної роти, старший солдат військової служби за контрактом, загинув, отримавши мінно-вибухові травми, несумісні з життям.
Військовослужбовцеві було 27 років. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Дмитра Мироненка", - зазначається у повідомленні.