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Чиновники "Укрзалізниці" розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

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Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України виявили розтрату понад 4,5 млн грн посадовими особами одного зі структурних підрозділів філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як з’ясували правоохоронці, службові особи одного зі структурних підрозділів Південно-Західної АТ "Укрзалізниця" за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

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Аби привласнити кошти, вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків становить понад 4,5 млн гривень.

Правоохоронці провели 7 обшуків на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Наразі досудове розслідування у справі триває. За фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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Чиновники Укрзалізниці розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція 01
Чиновники Укрзалізниці розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція 02

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    В СССР статья УК допускала применение смертной казни к виновным в хищениях свыше 10 тысяч рублей государственных денег. В Украине при власти мафии Коломойского чем больше денег вор украдёт из казны тем он в большей безопасности.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Павло Глазовий. Бунтар

    Оточили ситі свині
    Велике корито,
    Їдять, сопуть
    та хрумкають
    Смачно, працьовито.
    І підсвинок до корита
    Радий би пролізти,
    Але свині не пускають,
    Не дають поїсти.
    Поштовхався він позаду,
    Відбіг до загати
    І став свиней ненажерних
    Гостро викривати:
    - Дармоїди безсоромні!
    Кендюхи! Барила!
    Коли сором будуть знати
    Чорні ваші рила?
    І сказав своїм підлеглим
    Головний кнуряка:
    - Пустіть його до корита,
    Нехай не патяка.
    Розступились, пропустили
    Крикуна малого.
    Час минув -
    і нині страшно
    Глянути на нього:
    Розжиріло, знахабніло -
    Куди твоє діло!
    Молоденьких поросяток
    Десятьох заїло.
  • Олег Дубинин
    киевский вокзал это жесть... цыгане,алкаши,наркоманы... бабульки на тротуарах трусами и молоком смердючим торгуют... и это в центре столицы,грязь,мусор,наливайки повсюду,если хотите посмотреть на это лично то на ютубе куча роликов есть,треш полный,куда смотрят власти,неопнятно
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