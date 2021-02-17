Чиновники "Укрзалізниці" розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Як з’ясували правоохоронці, службові особи одного зі структурних підрозділів Південно-Західної АТ "Укрзалізниця" за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.
Аби привласнити кошти, вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків становить понад 4,5 млн гривень.
Правоохоронці провели 7 обшуків на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.
Наразі досудове розслідування у справі триває. За фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.