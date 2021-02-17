Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність транснаціонального злочинного хакерського угруповання. Багаторівнева масштабна спецоперація проводилась у межах міжнародного співробітництва із компетентними органами США та Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, українські силовики зафіксували, що з вересня 2020 року хакерська угруповання зламала більше 150 компаній країн Європи і США. Збитки від її діяльності перевищили 80 млн доларів.

У ході кіберрозслідування співробітники спецслужби встановили, що на території України діяла група осіб, яка використовувала шкідливе програмне забезпечення "Egregor". За його допомогою хакери:

здійснювали шифрування комп’ютерних мереж іноземних компаній,

викрадали персональні дані їх клієнтів і працівників,

викрадали інформацію щодо фінансових показників і технологічних розробок,

блокували роботу вебресурсів.

Потім зловмисники вимагали значні суми грошей, здебільшого у криптовалюті, за дешифрування уражених комп’ютерних мереж та нерозголошення викрадених конфіденційних даних.

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У лютому 2021 року правоохоронці припинили діяльність зловмисників. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку із вірусом "Egregor", інформацією про уражені комп’ютерні мережі та інші беззаперечні докази протиправної діяльності.

Учасникам вказаного хакерського угруповання, у тому числі організатору, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Операція проводилася під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.









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Нагадаємо, Французьке агентство кібербезпеки повідомило про викриття хакерської операції, спрямованої проти французьких організацій, що схожі з кібератаками, які пов'язують зі спецслужбами Росії.