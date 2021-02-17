Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера. ФОТО
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До п'ятниці треба встигнути зібрати 27 тис. гривень.
Про це пише у Фейсбуці волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже потрібно допомогти з придбанням квадрокоптера на фронт для розвідників. Він коштує близько 43 тис грн. У мене є 16 тис., треба ще зібрати і викупити в п'ятницю", - написала вона.
Юсупова нагадала, що на фронті зараз загострення, і "військові кажуть, що буде ще гірше".
"Ми збирали на два рюкзаки тактичні, то вийшло купити чотири!! Три вже поїхали на фронт, один поїде з квадрокоптером і ліками. Потратила 38 400 на рюкзаки, 5 тис. на ліки, 10 500 на акумулятор, і ще сьогодні оплатила невеликий акумулятор 2 700, всі звіти завжди у мене на сторінці", - відзвітувала Юсупова.
Номер картки волонтерки - 5375 4115 0042 7369.