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Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера. ФОТО

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До п'ятниці треба встигнути зібрати 27 тис. гривень.

Про це пише у Фейсбуці волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже потрібно допомогти з придбанням квадрокоптера на фронт для розвідників. Він коштує близько 43 тис грн. У мене є 16 тис., треба ще зібрати і викупити в п'ятницю", - написала вона.

Юсупова нагадала, що на фронті зараз загострення, і "військові кажуть, що буде ще гірше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)

"Ми збирали на два рюкзаки тактичні, то вийшло купити чотири!! Три вже поїхали на фронт, один поїде з квадрокоптером і ліками. Потратила 38 400 на рюкзаки, 5 тис. на ліки, 10 500 на акумулятор, і ще сьогодні оплатила невеликий акумулятор 2 700, всі звіти завжди у мене на сторінці", - відзвітувала Юсупова.

Номер картки волонтерки - 5375 4115 0042 7369.

Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 01

Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 02
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 03
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 04
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 05
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 06
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 07
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 08
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 09
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера 10

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    при всем уважении к волонтерскому движению ------ видатки за бюджетними програмами Міноборони, інших суб'єктів сектору безпеки і оборони (загальний фонд 232 989,4 млн грн, спеціальний фонд - 14 139,7 млн грн) - 247 129,1 млн грн; --------233 лярда!!! не проще ли спросить начтыла где квадрокоптеры, кофе сигареты ( их даже немцам и советам во вторую мировую в пайке давали)? поправьте меня, если я неправ.....
  • 18c49ed2
    Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера - Цензор.НЕТ 4840
  • Garry Grant
    Странно всё это как минимум.
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