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230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині. ФОТО

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Пожежа на свинокомплексі сільгосппідприємства в с.Журавки (Чернігівська обл) призвела до загибелі 230 свиней.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними відомства, в ніч на 17 лютого виникла пожежа в одному з сараїв свиноферми в с. Журавка Варвинської територіальної громади, внаслідок чого загинуло 230 свиней.

Правоохоронці повідомили, що вогонь пошкодив господарську будівлю, а працівники підприємства не постраждали.

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Поліцейські уточнили, що пожежу локалізували рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. На місці події працює слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції Чернігівської області. Правоохоронці встановлюють причини пожежі і завдані збитки.

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Топ коментарі

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1474
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    тот случай когда свинью миллион раз жалчей чем рюске
  • Sav UA
    Правоохранители устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.

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    все як завжди...конкуренти чи елементарна заздрість.А жлобство власників не дозволило їм всановити системи пожежогасіння.
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