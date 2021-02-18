Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму. ФОТО

Активісти російської ініціативи "Стратегія-18" влаштували флешмоб на підтримку кримських татар, затриманих після ранкових обшуків в окупованому Криму.

Про це повідомила в Фейсбуці учасниця акції Ольга Вишневецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Москва. Флешмоб на підтримку кримськотатарського народу. Сьогодні в Криму відбулися масові арешти - щонайменше, в семи сім'ях", - написала вона.

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Нагадаємо, рано вранці 17 лютого в декількох районах окупованого півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуки вранці в Криму.

У Представництві президента України в АРК вказали на те, що інформацію про чергові масові обшуки російських силовиків у кримчан оперативно передають українським правоохоронцям, а також мають намір використовувати її "в роботі на національному та міжнародному рівнях".

Увечері 17 лютого окупаційний "суд" відправив усіх затриманих кримчан під арешт на 2 місяці.