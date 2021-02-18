Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму. ФОТО
Про це повідомила в Фейсбуці учасниця акції Ольга Вишневецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Москва. Флешмоб на підтримку кримськотатарського народу. Сьогодні в Криму відбулися масові арешти - щонайменше, в семи сім'ях", - написала вона.
Нагадаємо, рано вранці 17 лютого в декількох районах окупованого півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки.
Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуки вранці в Криму.
У Представництві президента України в АРК вказали на те, що інформацію про чергові масові обшуки російських силовиків у кримчан оперативно передають українським правоохоронцям, а також мають намір використовувати її "в роботі на національному та міжнародному рівнях".
Увечері 17 лютого окупаційний "суд" відправив усіх затриманих кримчан під арешт на 2 місяці.