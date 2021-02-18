У межах ініціативи "Допомога Схід" Селідівська лікарня отримала апарати для виходжування недоношених новонароджених, - Наєв. ФОТОрепортаж

У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" пологовому відділенню Селідівської центральної міської лікарні передано апарати, які забезпечують підтримку у штучному середовищі важливих параметрів мікроклімату для немовлят, що необхідні для виходжування недоношених новонароджених.

- Під час війни на Донбасі надто багато матерів-породіль зустрілися з проблемами "віч-на-віч", тому наше завдання допомогти їм відновити сили і жити далі, - наголосив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

Варто зазначити, що пологове відділення Селідівської центральної міської лікарні, крім мешканців Селідового, обслуговує також жінок з прифронтової Красногорівки, Мар’їнки, а також Курахового та Авдіївки.

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- Спільними зусиллями, шляхом впровадження гуманітарних ініціатив на території Донецької та Луганської областей, нам вдалося за певний період підвищити рівень довіри місцевих жителів до військо службовців Збройних Сил України. Це надзвичайно важливий фактор в умовах гібридної війни, яка ведеться сьогодні проти нашої держави, - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, що до міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід", яку у квітні 2018 року започаткував генерал-лейтенант Сергій Наєв, долучилися Асоціація "Медична та Благодійна Допомога Франція - Україна" (керівник Діана Дольс) та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченком.