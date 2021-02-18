Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині, чергові сили та засоби протиповітряної оборони угруповання військ, які захищають південь України, провели тренування з виявлення повітряних цілей і знищення ударних безпілотних апаратів умовного повітряного противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ

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Тренування проведено за наказом командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, з метою вдосконалення готовності підрозділів виконувати завдання за призначенням.

"Розрахунки зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" вчасно здійснили марш на стартові позиції, розгорталися на місцевості, виявляли, класифікували та супроводжували умовні повітряні цілі. У даному випадку це були ударні безпілотні летальні апарати. При їх підході на дистанцію ураження - вони були умовно знищені розрахунками ЗРК", – зазначив командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, тренування пройшло в умовах моделювання повітряної обстановки з практичним відпрацюванням дій операторів систем управління зброєю.

"Військовослужбовці вчергове відпрацювали алгоритм дій з бойового застосування зенітно-ракетних комплексів при відбитті атаки противника, а також продемонстрували свої навички та вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань", - підкреслив командувач.

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