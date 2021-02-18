Кожен день боротьби не був марним. Ми не відступимо від ідеалів і принципів, що відстоюються на Майдані, - Кличко. ФОТО

Майдан в 2014 році став полем бою за гідність українців і майбутнє нашої держави. Україна пам'ятає і шанує Героїв, загиблих у результаті протестів під час Революції Гідності.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене досі перед очима Майдан у ці дні... Він став полем бою за гідність українців і майбутнє нашої держави. Полум’я, постріли, обірвані життя найкращих патріотів... Ми все пам’ятаємо і шануємо подвиг кожного Героя!", - підкреслює Кличко.

"Кожен день боротьби - від осені 2013 до лютого 2014 - не був марним. І як би не було складно, ми не зневіримося і не відступимося від ідеалів та принципів, які відстоювали на Майдані. Вічна слава Героям! І повага кожному, хто боровся і бореться за гідність і майбутнє України. Хто допомагав тоді і підтримує сьогодні патріотів української держави", - додав Кличко.

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