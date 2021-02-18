Із загиблими на Донбасі воїнами 81-ї ОАеМБр Олександром Войтенком і В'ячеславом Олексієнком попрощалися в Кременчуці. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 лютого, в місті Кременчук Полтавської області відбулася церемонія прощання з військовослужбовцями 81-ї окремої аеромобільної бригади, які загинули 14 лютого приблизно о 10:00 в районі селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої: капітаном Олександром Войтенком, 30.11.1974 року народження, уродженцем міста Полтава; солдатом В'ячеславом Олексієнком, 17.04.1987 року народження, уродженцем Кременчука.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці пресслужби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кременчук прощається із загиблими захисниками України, кременчужанами В‘ячеславом Олексієнком та Олександром Войтенком, які під час виконання бойового завдання загинули поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області.

Церемонія прощання відбувається в Міському палаці культури, де встановлено труни з тілами загиблих захисників України. На церемонії були присутні міський голова Віталій Малецький, заступники міського голови, керівники області, службовці військових підрозділів ЗСУ, представники силових відомств, учасники АТО та ООС, громадськість.

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Панахида по загиблих проходитиме в Свято-Миколаївському соборі, після якої військовослужбовців поховають на Алеї Героїв Свіштовського кладовища.

Капітан Войтенко Олександр Володимирович служив командиром взводу вогневої підтримки в Першій десантно-штурмовій роті ійськової частини А1493. Народився 30 квітня 1974 року в м. Полтава. Військовий за фахом, закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище. Олександр Войтенко був призваний до на службу до Збройних Сил України за контрактом Козельщанським РВК Полтавської області від 12 березня 2018 року. У нього залишилася дружина.

Солдат Олексієнко В’ячеслав Сергійович служив стрільцем помічником гранатометника Першої десантно-штурмового взводу Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493. Народився 17 квітня 1987 році у Кременчуці. Учився в Кременчуцькому професійному ліцеї ім.А.С.Макаренка. В’ячеслав Олексієнко був призваний на службу до Збройних Сил України по контракту Кременчуцьким ОВК Полтавської області від 21 жовтня 2019 року. У нього залишилися дружина та матір", - зазначається в повідомленні.

Олександр Войтенко

В'ячеслав Олексієнко















