Роздягатися догола під час огляду принизливо. Їжу неможливо взяти до рота. Тримаємося на священній люті, - засуджена білоруська журналістка Андрєєва про своє перебування в СІЗО Мінська

18 лютого Фрунзенський райсуд Мінська засудив до двох років позбавлення волі білоруських журналісток телеканалу "Белсат" Дарину Чульцову і Катерину Бахвалову (псевдонім - Андрєєва). Їх затримали 15 листопада 2020 року, коли вони вели стрім з розгону протестувальників у Мінську. Напередодні цих подій Національна спілка журналістів Білорусі спільно з Асоціацією польських журналістів почали готувати до видання книгу "Я журналіст. Чому ви мене б'єте?" про репресії проти працівників незалежних мас-медіа в Білорусі. За день до арешту Андрєєва встигла надіслати свою історію голові НСЖУ Сергію Томіленку.

Як передає Цензор.НЕТ видання "ГОРДОН" опублікувало повний текст її спогадів.

"Якби ви попросили згадати, коли все почалося саме для мене, я б сказала: в березні 2017 року, в сирій одиночці оршанського ізолятора. Мені було 23, і я щойно влаштувалася кореспондентом на "Белсат". У Білорусі саме спалахнули протести - спочатку вимоги людей зводилися до скасування податку на безробіття, але незабаром на вулиці вихлюпнулося загальне невдоволення політичною системою.

Мітинги відбувалися навіть у районних центрах, таких як Орша. Я вирушила туди з оператором вести прямий ефір з мітингу на головній площі. Уже до середини дня вона заповнилася протестувальниками. Ближче до кінця акції ми вирішили "супроводити" одного з опозиціонерів, Павла Северинця, до машини - здавалося, що під об'єктивами камер силовики не ризикнуть його затримувати. Але ми прогадали: взяли і Северинця, і мого оператора.

Дозволити заштовхати мого колегу в машину і відвезти в невідомому напрямку я не могла і почала голосно обурюватися. Так я опинилася в місцевому міліцейському відділку, а звідти була переведена в ізолятор тимчасового утримання за "непокору". У відповідь на спробу дізнатися подальшу долю наглядач відрубав: "З наступаючим Днем конституції!" - і зачинив двері камери. Думаю, та ніч допомогла мені зробити важливий життєвий вибір: чи готова я ризикувати свободою заради одного репортажу? Через три роки я буду питати себе, чи варто ризикувати життям.

Напруга зростає

Робота на "Белсат" завжди була пов'язана з переслідуванням з боку влади. Скільки б разів я не подавала документи на акредитацію в МЗС, відомство відмовляло без пояснення причин. Втім, причину знали обидві сторони. У країні, де у держави "монополія" на картинку і не існує жодного приватного або незалежного новинного телеканалу, "Белсат" від моменту своєї появи в 2007 році був non grata. Сьогодні в цю категорію режим помістив взагалі всіх нелояльних журналістів, а наявність акредитації та журналістського посвідчення перестало рятувати від затримань.

Все літо 2020 року політична напруга в країні стрімко загострювалася. До серпня вона досягла точки кипіння. Ми з колегами готувалися до гіршого: згадували всі пройдені курси з безпеки, закуповували бронежилети (від куль, щоправда тільки від гумових, інших у вільному доступі не дістати), тактичними окулярами (від сльозогінного газу), касками та іншими атрибутами репортера в гарячій точці. Особисто мені так і не довелося одягти бронежилет під час обстрілу - тікати набагато простіше без нічого.

Сліпучий сонячний ранок 9 серпня я зустріла в піднесеному настрої, в новому костюмі, з макіяжем і зачіскою. Впродовж дня наша знімальна група курсувала від однієї виборчої дільниці до іншої. Майже всюди був повний аншлаг: черги з охочих проголосувати розтягнулися на сотні метрів. Більшість виборців прийшли з білими браслетами. Волонтери підносили людям воду і напої, ставили стільчики для літніх, з вікон сусідніх будинків гриміло: "Перемен, ми ждем перемен"...

Прямий ефір "Белсату" з ведучими в студії і включеннями з різних точок Білорусі планувався до пізньої ночі. До вечора люди збиралися біля виборчих дільниць, щоб вимагати від комісій вивісити у вікні чесний протокол: скільки проголосувало за Світлану Тіхановську.

Ми записували інтерв'ю зі спостерігачем на одній із дільниць у центрі міста, як раптом за спиною мого спікера з'явилися автобуси, а з них вискочили бійці ОМОНу. Фінальний стендап записувала вже на бігу. У Мінську вже почали блокувати мобільний інтернет, тому відео з фрагментом репортажу ми відправляли до редакції з квартири незнайомого хлопця, який просто забіг з нами у під'їзд. До слова, пускати журналістів до себе додому стане доброю традицією у наступні місяці.







Гаряча точка - Мінськ

Через пів години, набравши повітря в легені й озираючись на всі боки, ми вийшли на вулицю. Попередні результати голосування вже були відомі: близько 80% за Лукашенка. Люди почали стікатися в центр, до стели "Мінськ - місто-герой". Але на півдорозі величезне людське море розвернулося назад: попереду стояв кордон військових зі щитами. Ще через 20 хвилин, пробираючись темними дворами, ми почули звуки вибухів.

Темне серпневе небо освітлювали бліді спалахи. Вони все наближалися, а перед нами стояв триметровий паркан. Затиснувши мікрофон під пахвою, я не без зусиль перелізла через нього і побігла до житлових будинків через залізничні колії. Раптом із темряви вибіг поранений чоловік, з ноги у нього текла кров, руки тремтіли. Він схопив оператора за жилет із написом "Преса" і попросив завести в безпечне місце. Неподалік жили мої друзі. Добравшись до їхньої квартири, я обробила незнайомцю рану, а він простягнув флешку: "Ось, візьміть, я зняв, як людину переїхав автозак".

До четвертої ранку я опинилася вдома і змогла ненадовго заснути. Все тільки починалося.

У якийсь момент увечері 10 серпня на широкій вулиці Притицького зупинилися всі машини. Люди сигналили, включали "Перемен", а потім вийшли на проїжджу частину і нікуди не збиралися йти. Деякі піднялися на дахи машин і розгорнули біло-червоно-білі прапори. Тим часом на перехресті біля метро "Пушкінська" протестувальники будували барикади з рекламних стендів, квіткових клумб, лавок із тераси "Макдональдса". Таким чином, з одного боку від силовиків їх повинні були захищати барикади, а з іншого - "автомайдан". Поруч із суворими хлопцями в касках стояли зовсім юні дівчата, загорнувшись у національні прапори. Вони розфарбували обличчя біло-червоною фарбою, співали пісні, плели вінки.

Я записувала інтерв'ю з хлопцями, які тягли сміттєвий бак на барикаду. Повітря над "Пушкінською" було наелектризоване. Перевела камеру телефона на мигалки спецтранспорту, що з'явилися вдалині. "Вони ще далеко", - встигла подумати я, і наступної миті на асфальт поруч прилетіло щось яскраве. Білий спалах. Гуркіт. Нічого не чую. Ще спалах. Телефон упав на землю. Ноги не слухаються. Каска занадто важка.

З криком "Журналіст!" я вбігла в перший відкритий під'їзд і впала на підлогу на сходовій клітці серед інших людей. Раптом на поверсі відчинилися двері: "Сюди, швидше!" Так я познайомилася з Вірою і Олександром. Поки виходила в ефір "Белсату" по телефону, пригнувшись на балконі, у квартиру внизу вистрілили силовики, почувся дзенькіт скла. Вибухи і стрілянина під вікнами не вщухали ще кілька годин. Ми вимкнули світло і лежали на підлозі - 10 осіб незнайомців, тримаючись за руки і обливаючись потом. Над ранок господиня заварила для мене міцний чай, видала свій халат і постелила на дивані.

Довго пропрацювати в такому режимі фізично неможливо, тож на восьмий день протестів я знепритомніла на площі Незалежності, просто на мітингу, де виступав з трибуни, бризкаючи слиною, Лукашенко. Отямилась я на руках у кремезного чоловіка в цивільному, який ніс мене крізь натовп до машини "швидкої", а на поясі у нього висіла рація.

... До кінця серпня влада почала цілеспрямоване полювання на журналістів. Виходити працювати на вулицю в жилетці "Преса" стало небезпечно. 27 серпня силовики ще до початку акції протесту затримали 50 журналістів і фотографів провідних недержавних ЗМІ. Більшу частину з них тоді все ж відпустили через кілька годин, але мене і ще трьох колег залишили на ніч в актовій залі Жовтневого РУВС. Прикметно, що перед затриманими міліціонери виставили частування: кава, зефір, печиво, тушонку. І включили відеозапис.

- На цьому зефірі кров мирних громадян! - сказав один колега.

- З моменту мого незаконного затримання оголошую голодування до звільнення, - додала я.

Вранці після суду мене випустили на свободу, а протокол за "участь у несанкціонованій акції" відправили на доопрацювання в міліцію.

Холодний ранок на Окрестіна

- На вихід! Лицем до стіни, руки на стіні долонями вперед! Зняти взуття! Руки за спину!

Крики наглядачки проганяють рештки сну. Я стою в коридорі і дивлюся на огидний сіро-блакитний блиск стіни. Поруч зі мною в тій же позі застигли ще чотири жінки різного віку: молодшій 21, хоча вона має вигляд підлітка, найстаршій - за 50. Вночі вона дуже хвилювалася, бо люди у формі схопили її доньку - "невисока така, коротко стрижена після онкології, раптом ви бачили?"

Через хвилину нас знову заводять у камеру. Після "шмону" тут все перевернуте: заново потрібно розстилати брудні матраци, збирати розкидані прокладки, щітки, серветки. У пилу на підлозі лежить маленький іграшковий тигр, якого мені дозволили пронести з собою.

- Цікаво, що вони очікували тут знайти?

- Бог із ними, дівчатка, давайте чай пити, а то майже охолов. Пригощайтеся!

Поки я єдина, до кого дійшла передача з дому. Аромат шоколадного печива, дбайливо складеного чоловіком у пакетик, потрапляє в ніс і змішується зі смородом туалету - брудно-коричневої діри в підлозі. До горла підступає блювота. Починається черговий ранок на Окрестіна.

... Мене затримали разом із оператором 12 вересня під час прямого ефіру з жіночого маршу. Під'їхав бусик, вискочив ОМОН - все за стандартною схемою. Годин п'ять нас маринували у відділку, намагалися розговорити на тему політики та ставлення до протестувальників. Залишившись ні з чим, просто перестали звертати увагу і вперлися в телефони, чекаючи наказу начальства.

Зрештою повезли на Окрестіна у службовій "Газелі" з наглухо запнутими шторками.

Двоє конвойних, обидва молоді і рум'яні, кров з молоком, скоса поглядали на мене, як на екзотичного звіра. Врешті один із них не витримав і запитав, чому мені вдома не сиділося.

- Ви розумієте, що зараз всі ненавидять міліцію? - переводжу тему.

- І за що?

- За те, що люди виходили від вас всі сині від побоїв.

- А треба було дивитися, як вони кидають "коктейлі Молотова" у співробітників?!

- Не нагнали б спецтехніки, не стріляли б на поразку по протестувальниках - вас би ніхто не чіпав. До речі, ви не хочете звільнитися з органів? Є програми підтримки, допомагають з грошима, напевно, навіть із житлом ...

При слові "житло" він зацікавлено підняв брови.

- Що, прямо житло дадуть?

Мабуть, сильний фактор.

Ми тут всі разом.

Їжа на Окрестіна - особливе задоволення. Я ковтаю декілька ложок в'язкої маси, яку тут називають "вівсянка", але блювотний рефлекс дає про себе знати. До передачі планую протриматися на змочених водою шматочках сірого хліба. Якщо довго смоктати у роті м'якушку, вона здається солодкою. Від слабкості тягне на сон. Не помічаю, як минає час до обіду.

- Юшка, дівчатка, юшечка! У нас сьогодні рибний день! - рознощиця їжі гуркоче мисками в коридорі. Переді мною знову незрозуміла каша, блакитнувата сосиска і ядерна квашена капуста. Може, через тиждень голодування я і з'їла б усе дочиста. Поки подужала тільки капусту. Хоча і вона пробула в шлунку недовго. А загадка, звідки у чаю такий дивний смак, розкрилася несподівано: на дні плавав вгодований мураха.

- А на вечерю пити дають? - питаю.

- Кидай пити, досить уже! - заливисто сміється рознощиця.

Вночі мене перевели в камеру на п'ятьох, де спальних місць лише чотири. Мені ще пощастило: під час масових затримань у таку камеру запихають десятки людей. Я влаштовуюся на одних нарах з Веронікою, вона ветеринар. На верхніх ліжках - дизайнер Діана і педагог хорового співу Єлизавета. Поруч лежить Тетяна, у якої затримали хвору доньку.

- Точніше, першою затримали Віку, а я стала перед автозаком й ані руш - адже там моя дитина!

Після відбою ніхто не спить. Ми говоримо цілу ніч до світанку: про політику, про майбутнє, про наші сім'ї, про роботу, про плани, яким не судилося збутися в найближчі дні. Жартуємо:

- Все це нагадує якусь лікарню.

- Так, тільки хворі тут - не ми.

Для багатьох прозвучить дивно, але мені було по-журналістському цікаво вивчити це жахливе місце зсередини. Так, роздягатися догола під час огляду принизливо. Так, матраци в сірих розводах і смердять. Так, їжу неможливо взяти до рота. Але щоразу, коли на очі наверталися сльози відчаю, втішала думка: я не одна. Поруч нові подруги, арештанти в сусідніх камерах - лікарі, артисти, спортсмени і мої колеги-журналісти. Ми тут всі разом.

Через пару днів, отримавши від 11 до 13 діб арешту, мої сусідки по камері були етаповані в Жодінську в'язницю.









Вранці 15 вересня мене привели на суд по Skype у сусідній будівлі ІТТ. Свідки - омонівці, які брали участь у затриманні, не з'явилися. Суддя Олена Живиця швидко ознайомилася з письмовими матеріалами справи, подивилася фрагмент прямої трансляції жіночого маршу, де було видно, що "непокорою міліції" з мого боку і не пахло, й оголосила перерву на 15 хвилин для ухвалення рішення.

Я просиділа на стільці перед екраном ноутбука майже три години. І тільки коли суддя вимовила "Справу відправити на доопрацювання в РУВС..." не змогла стримати емоцій і вигукнула: "Хто поверне мені три дні життя?"

Насправді, мені дуже пощастило. Вже у жовтні журналісти рідко відбувалися трьома добами, їх дедалі частіше саджали на максимальний термін - 15.

Після невеликої відпустки на природі я повернулася до лав. Щонеділі, коли в Мінську проходять марші (і брутальні розгони) ми з оператором сідаємо в машину і їздимо містом услід за багатотисячним потоком демонстрантів. Як правило, розганяти їх приїжджають бійці ГУБОЗіК в цивільному, бронежилетах поверх спортивних курток і з кийками у руках. Іноді замість кийків - звичайні дерев'яні палиці. Вони громлять кафе, де ховаються перелякані люди, вриваються в квартири, затриманих кладуть лицем у землю і б'ють.

Мирних протестувальників обстрілюють світлошумовими гранатами і гумовими кулями. Постраждалих від насильства - тисячі. Убитих як мінімум вісім. Жодної кримінальної справи на силовиків немає досі. Зате громадянське суспільство вони косять щодня: на даний момент заведено близько 1000 кримінальних справ. Сьогодні політв'язні - це медики, студенти, діячі культури, підлітки, професійні спортсмени, звичайні перехожі. І, звичайно, журналісти. Просто зараз за ґратами залишаються 17 моїх колег. Декого із них побили в міліцейському відділку.

Мені постійно пропонують виїхати за кордон, хоча б тимчасово, перечекати небезпеку в Польщі чи Литві. Справді, як довго я готова продовжувати працювати в умовах, коли простір свободи звужується щогодини? Коли кожен день починається з новин про чергові обшуки і затримання? Не знаю, у мене немає відповіді. Але я точно знаю, що в Білорусі залишаються люди, які вже четвертий місяць виходять на вулицю з біло-червоно-білим прапором і квітами. А отже, потрібно показати їх в ефірі "Белсату".

12 листопада в реанімації, не прийшовши до тями, помер 31-річний Роман Бондаренко. Днем раніше його затримали за те, що не дозволив силовикам зрізати біло-червоні стрічки в одному з дворів Мінська. Півтори години в РУВС. "Швидка" привезла вже в комі. Важка черепно-мозкова травма, набряк мозку. Його просто забили до смерті на очах у всієї країни. За добу у дворі з'явився народний меморіал, що потопає у квітах. Люди продовжують нести квіти і готуються до недільного Маршу сміливих. Отже, потрібно показати і це в ефірі "Белсату". Ось тому я залишаюся. Як каже одна моя колега, тримаємося на священній люті".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 лютого суд у Мінську визнав винними співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову і Дарину Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них". Обох журналісток засуджено до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму.