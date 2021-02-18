Роздягатися догола під час огляду принизливо. Їжу неможливо взяти до рота. Тримаємося на священній люті, - засуджена білоруська журналістка Андрєєва про своє перебування в СІЗО Мінська
Як передає Цензор.НЕТ видання "ГОРДОН" опублікувало повний текст її спогадів.
"Якби ви попросили згадати, коли все почалося саме для мене, я б сказала: в березні 2017 року, в сирій одиночці оршанського ізолятора. Мені було 23, і я щойно влаштувалася кореспондентом на "Белсат". У Білорусі саме спалахнули протести - спочатку вимоги людей зводилися до скасування податку на безробіття, але незабаром на вулиці вихлюпнулося загальне невдоволення політичною системою.
Мітинги відбувалися навіть у районних центрах, таких як Орша. Я вирушила туди з оператором вести прямий ефір з мітингу на головній площі. Уже до середини дня вона заповнилася протестувальниками. Ближче до кінця акції ми вирішили "супроводити" одного з опозиціонерів, Павла Северинця, до машини - здавалося, що під об'єктивами камер силовики не ризикнуть його затримувати. Але ми прогадали: взяли і Северинця, і мого оператора.
Дозволити заштовхати мого колегу в машину і відвезти в невідомому напрямку я не могла і почала голосно обурюватися. Так я опинилася в місцевому міліцейському відділку, а звідти була переведена в ізолятор тимчасового утримання за "непокору". У відповідь на спробу дізнатися подальшу долю наглядач відрубав: "З наступаючим Днем конституції!" - і зачинив двері камери. Думаю, та ніч допомогла мені зробити важливий життєвий вибір: чи готова я ризикувати свободою заради одного репортажу? Через три роки я буду питати себе, чи варто ризикувати життям.
Напруга зростає
Робота на "Белсат" завжди була пов'язана з переслідуванням з боку влади. Скільки б разів я не подавала документи на акредитацію в МЗС, відомство відмовляло без пояснення причин. Втім, причину знали обидві сторони. У країні, де у держави "монополія" на картинку і не існує жодного приватного або незалежного новинного телеканалу, "Белсат" від моменту своєї появи в 2007 році був non grata. Сьогодні в цю категорію режим помістив взагалі всіх нелояльних журналістів, а наявність акредитації та журналістського посвідчення перестало рятувати від затримань.
Все літо 2020 року політична напруга в країні стрімко загострювалася. До серпня вона досягла точки кипіння. Ми з колегами готувалися до гіршого: згадували всі пройдені курси з безпеки, закуповували бронежилети (від куль, щоправда тільки від гумових, інших у вільному доступі не дістати), тактичними окулярами (від сльозогінного газу), касками та іншими атрибутами репортера в гарячій точці. Особисто мені так і не довелося одягти бронежилет під час обстрілу - тікати набагато простіше без нічого.
Сліпучий сонячний ранок 9 серпня я зустріла в піднесеному настрої, в новому костюмі, з макіяжем і зачіскою. Впродовж дня наша знімальна група курсувала від однієї виборчої дільниці до іншої. Майже всюди був повний аншлаг: черги з охочих проголосувати розтягнулися на сотні метрів. Більшість виборців прийшли з білими браслетами. Волонтери підносили людям воду і напої, ставили стільчики для літніх, з вікон сусідніх будинків гриміло: "Перемен, ми ждем перемен"...
Прямий ефір "Белсату" з ведучими в студії і включеннями з різних точок Білорусі планувався до пізньої ночі. До вечора люди збиралися біля виборчих дільниць, щоб вимагати від комісій вивісити у вікні чесний протокол: скільки проголосувало за Світлану Тіхановську.
Ми записували інтерв'ю зі спостерігачем на одній із дільниць у центрі міста, як раптом за спиною мого спікера з'явилися автобуси, а з них вискочили бійці ОМОНу. Фінальний стендап записувала вже на бігу. У Мінську вже почали блокувати мобільний інтернет, тому відео з фрагментом репортажу ми відправляли до редакції з квартири незнайомого хлопця, який просто забіг з нами у під'їзд. До слова, пускати журналістів до себе додому стане доброю традицією у наступні місяці.
Гаряча точка - Мінськ
Через пів години, набравши повітря в легені й озираючись на всі боки, ми вийшли на вулицю. Попередні результати голосування вже були відомі: близько 80% за Лукашенка. Люди почали стікатися в центр, до стели "Мінськ - місто-герой". Але на півдорозі величезне людське море розвернулося назад: попереду стояв кордон військових зі щитами. Ще через 20 хвилин, пробираючись темними дворами, ми почули звуки вибухів.
Темне серпневе небо освітлювали бліді спалахи. Вони все наближалися, а перед нами стояв триметровий паркан. Затиснувши мікрофон під пахвою, я не без зусиль перелізла через нього і побігла до житлових будинків через залізничні колії. Раптом із темряви вибіг поранений чоловік, з ноги у нього текла кров, руки тремтіли. Він схопив оператора за жилет із написом "Преса" і попросив завести в безпечне місце. Неподалік жили мої друзі. Добравшись до їхньої квартири, я обробила незнайомцю рану, а він простягнув флешку: "Ось, візьміть, я зняв, як людину переїхав автозак".
До четвертої ранку я опинилася вдома і змогла ненадовго заснути. Все тільки починалося.
У якийсь момент увечері 10 серпня на широкій вулиці Притицького зупинилися всі машини. Люди сигналили, включали "Перемен", а потім вийшли на проїжджу частину і нікуди не збиралися йти. Деякі піднялися на дахи машин і розгорнули біло-червоно-білі прапори. Тим часом на перехресті біля метро "Пушкінська" протестувальники будували барикади з рекламних стендів, квіткових клумб, лавок із тераси "Макдональдса". Таким чином, з одного боку від силовиків їх повинні були захищати барикади, а з іншого - "автомайдан". Поруч із суворими хлопцями в касках стояли зовсім юні дівчата, загорнувшись у національні прапори. Вони розфарбували обличчя біло-червоною фарбою, співали пісні, плели вінки.
Я записувала інтерв'ю з хлопцями, які тягли сміттєвий бак на барикаду. Повітря над "Пушкінською" було наелектризоване. Перевела камеру телефона на мигалки спецтранспорту, що з'явилися вдалині. "Вони ще далеко", - встигла подумати я, і наступної миті на асфальт поруч прилетіло щось яскраве. Білий спалах. Гуркіт. Нічого не чую. Ще спалах. Телефон упав на землю. Ноги не слухаються. Каска занадто важка.
З криком "Журналіст!" я вбігла в перший відкритий під'їзд і впала на підлогу на сходовій клітці серед інших людей. Раптом на поверсі відчинилися двері: "Сюди, швидше!" Так я познайомилася з Вірою і Олександром. Поки виходила в ефір "Белсату" по телефону, пригнувшись на балконі, у квартиру внизу вистрілили силовики, почувся дзенькіт скла. Вибухи і стрілянина під вікнами не вщухали ще кілька годин. Ми вимкнули світло і лежали на підлозі - 10 осіб незнайомців, тримаючись за руки і обливаючись потом. Над ранок господиня заварила для мене міцний чай, видала свій халат і постелила на дивані.
Довго пропрацювати в такому режимі фізично неможливо, тож на восьмий день протестів я знепритомніла на площі Незалежності, просто на мітингу, де виступав з трибуни, бризкаючи слиною, Лукашенко. Отямилась я на руках у кремезного чоловіка в цивільному, який ніс мене крізь натовп до машини "швидкої", а на поясі у нього висіла рація.
... До кінця серпня влада почала цілеспрямоване полювання на журналістів. Виходити працювати на вулицю в жилетці "Преса" стало небезпечно. 27 серпня силовики ще до початку акції протесту затримали 50 журналістів і фотографів провідних недержавних ЗМІ. Більшу частину з них тоді все ж відпустили через кілька годин, але мене і ще трьох колег залишили на ніч в актовій залі Жовтневого РУВС. Прикметно, що перед затриманими міліціонери виставили частування: кава, зефір, печиво, тушонку. І включили відеозапис.
- На цьому зефірі кров мирних громадян! - сказав один колега.
- З моменту мого незаконного затримання оголошую голодування до звільнення, - додала я.
Вранці після суду мене випустили на свободу, а протокол за "участь у несанкціонованій акції" відправили на доопрацювання в міліцію.
Холодний ранок на Окрестіна
- На вихід! Лицем до стіни, руки на стіні долонями вперед! Зняти взуття! Руки за спину!
Крики наглядачки проганяють рештки сну. Я стою в коридорі і дивлюся на огидний сіро-блакитний блиск стіни. Поруч зі мною в тій же позі застигли ще чотири жінки різного віку: молодшій 21, хоча вона має вигляд підлітка, найстаршій - за 50. Вночі вона дуже хвилювалася, бо люди у формі схопили її доньку - "невисока така, коротко стрижена після онкології, раптом ви бачили?"
Через хвилину нас знову заводять у камеру. Після "шмону" тут все перевернуте: заново потрібно розстилати брудні матраци, збирати розкидані прокладки, щітки, серветки. У пилу на підлозі лежить маленький іграшковий тигр, якого мені дозволили пронести з собою.
- Цікаво, що вони очікували тут знайти?
- Бог із ними, дівчатка, давайте чай пити, а то майже охолов. Пригощайтеся!
Поки я єдина, до кого дійшла передача з дому. Аромат шоколадного печива, дбайливо складеного чоловіком у пакетик, потрапляє в ніс і змішується зі смородом туалету - брудно-коричневої діри в підлозі. До горла підступає блювота. Починається черговий ранок на Окрестіна.
... Мене затримали разом із оператором 12 вересня під час прямого ефіру з жіночого маршу. Під'їхав бусик, вискочив ОМОН - все за стандартною схемою. Годин п'ять нас маринували у відділку, намагалися розговорити на тему політики та ставлення до протестувальників. Залишившись ні з чим, просто перестали звертати увагу і вперлися в телефони, чекаючи наказу начальства.
Зрештою повезли на Окрестіна у службовій "Газелі" з наглухо запнутими шторками.
Двоє конвойних, обидва молоді і рум'яні, кров з молоком, скоса поглядали на мене, як на екзотичного звіра. Врешті один із них не витримав і запитав, чому мені вдома не сиділося.
- Ви розумієте, що зараз всі ненавидять міліцію? - переводжу тему.
- І за що?
- За те, що люди виходили від вас всі сині від побоїв.
- А треба було дивитися, як вони кидають "коктейлі Молотова" у співробітників?!
- Не нагнали б спецтехніки, не стріляли б на поразку по протестувальниках - вас би ніхто не чіпав. До речі, ви не хочете звільнитися з органів? Є програми підтримки, допомагають з грошима, напевно, навіть із житлом ...
При слові "житло" він зацікавлено підняв брови.
- Що, прямо житло дадуть?
Мабуть, сильний фактор.
Ми тут всі разом.
Їжа на Окрестіна - особливе задоволення. Я ковтаю декілька ложок в'язкої маси, яку тут називають "вівсянка", але блювотний рефлекс дає про себе знати. До передачі планую протриматися на змочених водою шматочках сірого хліба. Якщо довго смоктати у роті м'якушку, вона здається солодкою. Від слабкості тягне на сон. Не помічаю, як минає час до обіду.
- Юшка, дівчатка, юшечка! У нас сьогодні рибний день! - рознощиця їжі гуркоче мисками в коридорі. Переді мною знову незрозуміла каша, блакитнувата сосиска і ядерна квашена капуста. Може, через тиждень голодування я і з'їла б усе дочиста. Поки подужала тільки капусту. Хоча і вона пробула в шлунку недовго. А загадка, звідки у чаю такий дивний смак, розкрилася несподівано: на дні плавав вгодований мураха.
- А на вечерю пити дають? - питаю.
- Кидай пити, досить уже! - заливисто сміється рознощиця.
Вночі мене перевели в камеру на п'ятьох, де спальних місць лише чотири. Мені ще пощастило: під час масових затримань у таку камеру запихають десятки людей. Я влаштовуюся на одних нарах з Веронікою, вона ветеринар. На верхніх ліжках - дизайнер Діана і педагог хорового співу Єлизавета. Поруч лежить Тетяна, у якої затримали хвору доньку.
- Точніше, першою затримали Віку, а я стала перед автозаком й ані руш - адже там моя дитина!
Після відбою ніхто не спить. Ми говоримо цілу ніч до світанку: про політику, про майбутнє, про наші сім'ї, про роботу, про плани, яким не судилося збутися в найближчі дні. Жартуємо:
- Все це нагадує якусь лікарню.
- Так, тільки хворі тут - не ми.
Для багатьох прозвучить дивно, але мені було по-журналістському цікаво вивчити це жахливе місце зсередини. Так, роздягатися догола під час огляду принизливо. Так, матраци в сірих розводах і смердять. Так, їжу неможливо взяти до рота. Але щоразу, коли на очі наверталися сльози відчаю, втішала думка: я не одна. Поруч нові подруги, арештанти в сусідніх камерах - лікарі, артисти, спортсмени і мої колеги-журналісти. Ми тут всі разом.
Через пару днів, отримавши від 11 до 13 діб арешту, мої сусідки по камері були етаповані в Жодінську в'язницю.
Вранці 15 вересня мене привели на суд по Skype у сусідній будівлі ІТТ. Свідки - омонівці, які брали участь у затриманні, не з'явилися. Суддя Олена Живиця швидко ознайомилася з письмовими матеріалами справи, подивилася фрагмент прямої трансляції жіночого маршу, де було видно, що "непокорою міліції" з мого боку і не пахло, й оголосила перерву на 15 хвилин для ухвалення рішення.
Я просиділа на стільці перед екраном ноутбука майже три години. І тільки коли суддя вимовила "Справу відправити на доопрацювання в РУВС..." не змогла стримати емоцій і вигукнула: "Хто поверне мені три дні життя?"
Насправді, мені дуже пощастило. Вже у жовтні журналісти рідко відбувалися трьома добами, їх дедалі частіше саджали на максимальний термін - 15.
Після невеликої відпустки на природі я повернулася до лав. Щонеділі, коли в Мінську проходять марші (і брутальні розгони) ми з оператором сідаємо в машину і їздимо містом услід за багатотисячним потоком демонстрантів. Як правило, розганяти їх приїжджають бійці ГУБОЗіК в цивільному, бронежилетах поверх спортивних курток і з кийками у руках. Іноді замість кийків - звичайні дерев'яні палиці. Вони громлять кафе, де ховаються перелякані люди, вриваються в квартири, затриманих кладуть лицем у землю і б'ють.
Мирних протестувальників обстрілюють світлошумовими гранатами і гумовими кулями. Постраждалих від насильства - тисячі. Убитих як мінімум вісім. Жодної кримінальної справи на силовиків немає досі. Зате громадянське суспільство вони косять щодня: на даний момент заведено близько 1000 кримінальних справ. Сьогодні політв'язні - це медики, студенти, діячі культури, підлітки, професійні спортсмени, звичайні перехожі. І, звичайно, журналісти. Просто зараз за ґратами залишаються 17 моїх колег. Декого із них побили в міліцейському відділку.
Мені постійно пропонують виїхати за кордон, хоча б тимчасово, перечекати небезпеку в Польщі чи Литві. Справді, як довго я готова продовжувати працювати в умовах, коли простір свободи звужується щогодини? Коли кожен день починається з новин про чергові обшуки і затримання? Не знаю, у мене немає відповіді. Але я точно знаю, що в Білорусі залишаються люди, які вже четвертий місяць виходять на вулицю з біло-червоно-білим прапором і квітами. А отже, потрібно показати їх в ефірі "Белсату".
12 листопада в реанімації, не прийшовши до тями, помер 31-річний Роман Бондаренко. Днем раніше його затримали за те, що не дозволив силовикам зрізати біло-червоні стрічки в одному з дворів Мінська. Півтори години в РУВС. "Швидка" привезла вже в комі. Важка черепно-мозкова травма, набряк мозку. Його просто забили до смерті на очах у всієї країни. За добу у дворі з'явився народний меморіал, що потопає у квітах. Люди продовжують нести квіти і готуються до недільного Маршу сміливих. Отже, потрібно показати і це в ефірі "Белсату". Ось тому я залишаюся. Як каже одна моя колега, тримаємося на священній люті".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 лютого суд у Мінську визнав винними співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову і Дарину Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них". Обох журналісток засуджено до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму.