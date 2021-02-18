Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбулася хода пам'яті героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після панахиди в Михайлівському Золотоверхому монастирі учасники ходи пройшли від Стіни пам'яті на Михайлівській площі за маршрутом: вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Михайла Грушевського - Фортечний провулок - Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні.























































Учасники ходи також прийшли до Офісу президента, де зачитали свої вимоги.

































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ