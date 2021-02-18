За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач. ФОТО
Про це повідомив у Фейсбуці журналіст "Схем" Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері ми заїхали на заправку на столичному шосе. Я пішов у приміщення заправки, а коли повернувся через 5 хв, то позаду машини стояв співробітник. Він сфотографував наше авто. І взявся комусь писати, відразу коли ми почали виїжджати з заправки", - зазначив Ткач.
За словами журналіста, машина "Схем" добре відома співробітникам УДО: вони не раз фотографували її в урядовому кварталі і добре знають її номерні знаки.
Ткач додав, що за машиною "Схем" удовці стежать не вперше. Минулого разу стеження з'явилося торік влітку після зйомок матеріалу про переїзд президента на державну дачу.
"Тоді джерела в УДО повідомляли, що керівництво вимагало від них тримати нас у полі зору і постійно передавати інформацію та фото. Слід зазначити, що через кілька тижнів водієві Борису Мазуру спалили авто. Злочин не розслідувана досі", - додав Ткач.