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У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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18 лютого представники Держприкордонслужби України та французької компанії "OCEA" підписали акт прийому корпусу першого катера FPB 98 MKI для Морської охорони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У ході візиту представники Держприкордонслужби вивчають виробничі потужності компанії, перевіряють готовність та будівництво інших закладених корпусів. Зазначимо, що наразі в роботі перебувають ще п’ять корпусів для катерів морської безпеки та охорони морських кордонів спеціального призначення, один з яких вже завершений на 60 %.

У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 01

Очікується, що вже весною група з нагляду за будівництвом катерів вирушить у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.

У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 02

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У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 03

Члени української команди, які відряджатимуться до Франції, будуть супроводжувати етапи будівництва катерів, погоджувати відповідну документацію, братимуть участь у заводських, швартових, ходових випробуваннях, а також в інших перевірках, пов’язаних з будівництвом катерів, їх обладнанням і комплектуванням.

У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 04
У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 05

Нагадаємо, 22 липня 2020 року підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України. Проєкт передбачає протягом трьох років будівництво для Держприкордонслужби України 20 найсучасніших патрульних катерів, чверть із замовлення буде виконано вітчизняним підприємством за французькими технологіями.

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Топ коментарі

  • Дмитро Піталов
    На миколаївському заводі стапелі поросли не травою а вже деревами...
  • Олег Войтенко
    А где-то один армянский любитель рюкзаков, вертолетов и электровозов радостно потирает свои рученки подсчитывая откат от жабоедов, ну а наши верфи на металлолом пустим, нафига они агроколонии.
  • Олег Войтенко
    Не важно за кого голосовали рабочие завода, армяшка-авакяшка что при шоколадном патриоте панамы с жабоедами схемы мутил, что с при зельцмане мутит.
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