У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У ході візиту представники Держприкордонслужби вивчають виробничі потужності компанії, перевіряють готовність та будівництво інших закладених корпусів. Зазначимо, що наразі в роботі перебувають ще п’ять корпусів для катерів морської безпеки та охорони морських кордонів спеціального призначення, один з яких вже завершений на 60 %.
Очікується, що вже весною група з нагляду за будівництвом катерів вирушить у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.
Члени української команди, які відряджатимуться до Франції, будуть супроводжувати етапи будівництва катерів, погоджувати відповідну документацію, братимуть участь у заводських, швартових, ходових випробуваннях, а також в інших перевірках, пов’язаних з будівництвом катерів, їх обладнанням і комплектуванням.
Нагадаємо, 22 липня 2020 року підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України. Проєкт передбачає протягом трьох років будівництво для Держприкордонслужби України 20 найсучасніших патрульних катерів, чверть із замовлення буде виконано вітчизняним підприємством за французькими технологіями.